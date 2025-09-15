El Mundial de Clubes de hockey sobre patines es en San Juan

La provincia de San Juan (Argentina) volverá a estar en el centro de la escena deportiva internacional. Por cuarta vez en la historia, el Estadio Aldo Cantoni recibirá a la élite del hockey sobre patines, que disputará la edición 2025 del Campeonato Mundial de Clubes Masculino, competencia oficial de World Skate que anteriormente se conocía como Copa Intercontinental.

El torneo se jugará del 1 al 5 de octubre y reunirá a los ocho clubes más destacados del planeta, incluyendo a los campeones y subcampeones de la Liga Europea y del Campeonato Panamericano, junto a un representante de Australia. San Juan, reconocida como la capital mundial del hockey sobre patines, volverá a demostrar su experiencia como anfitriona, tras haber organizado este certamen en 1986, 2018, 2024 y ahora 2025.

Luego del éxito del Mundial de Clubes femenino disputado en mayo, será el turno de la rama masculina, que vivirá su primera edición oficial bajo este formato. La provincia contará con doble representación argentina: Olimpia, campeón de la Liga Argentina, y Valenciano, campeón de la Superliga Argentina, buscarán dejar en alto al hockey nacional ante los mejores equipos del mundo.



Venta de entradas para presenciar los partidos

Confirmaron los valores de las entradas: $40.000 las generales para fase regular, $50.000 para la fase final, y abonos de $250.000 en platea oeste y $100.000 en general, con acceso a todos los partidos. Las entradas se venderán de manera presencial en el Estadio Aldo Cantoni, como así también de manera online por AutoEntrada.

Con la organización conjunta de World Skate y el Gobierno de San Juan, el Aldo Cantoni se prepara para recibir un espectáculo deportivo de primer nivel, que promete jornadas de gran intensidad y talento en la pista.

DELEGACIONES PARTICIPANTES

Sporting Club Portugal (Portugal) - Campeón Europeo 2024

OC Barcelos (Portugal) - Campeón Europeo 2025

HC San Jorge (Chile) - Campeón Panamericano 2024

Andes Talleres (Argentina) - Sub Campeón Panamericano 2024

Melbourne Roller Hockey Club (Australia) - Asia/Oceanía

FC Barcelona (España) - Campeón Intercontinental 2024

Olimpia Patín Club (San Juan - Argentina) - Campeón Liga 2024

Centro Valenciano (San Juan - Arg.) - Campeón Superliga 2024

El certamen estará dividido en dos zonas de cuatro equipos cada una:

Grupo A

Sporting Lisboa (Portugal)

Andes Talleres (Mendoza, Argentina)

FC Barcelona (España)

Olimpia Patín Club (San Juan, Argentina)



Grupo B

OC Barcelos (Portugal)

HC San Jorge (Chile)

Melbourne Roller Hockey Club (Australia)

Centro Valenciano (San Juan, Argentina)



PRIMERA FASE - FIXTURE DE PARTIDOS

La fase de grupos se disputará del 1 al 3 de octubre con horarios a confirmar en el Aldo Cantoni:

01/10

Sporting Lisboa vs. Olimpia PC (Grupo A)

Andes Talleres vs. FC Barcelona (Grupo A)

OC Barcelos vs. Centro Valenciano (Grupo B)

HC San Jorge vs. Melbourne RHC (Grupo B)



02/10

Andes Talleres vs. Sporting Lisboa (Grupo A)

FC Barcelona vs. Olimpia PC (Grupo A)

HC San Jorge vs. OC Barcelos (Grupo B)

Melbourne RHC vs. Centro Valenciano (Grupo B)



03/10

Olimpia PC vs. Andes Talleres (Grupo A)

Sporting Lisboa vs. FC Barcelona (Grupo A)

Centro Valenciano vs. HC San Jorge (Grupo B)

OC Barcelos vs. Melbourne RHC (Grupo B)



SEGUNDA FASE - INSTANCIAS DECISIVAS

El campeonato continuará con las fases eliminatorias, que se jugarán los días 4 y 5 de octubre:

04/10 – Semifinales y cruces (horarios a confirmar)

1º Grupo A vs. 2º Grupo B

2º Grupo A vs. 1º Grupo B

3º Grupo A vs. 4º Grupo B

4º Grupo A vs. 3º Grupo B



05/10 – Finales y definiciones (horarios a confirmar)

Final por el 1º y 2º puesto



Perdedores de semifinales: Partido por el 3º y 4º puesto

Ganadores cruces 3º/4º: Partido por el 5º y 6º puesto

Perdedores cruces 3º/4º: Partido por el 7º y 8º puesto