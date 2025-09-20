Hallan a un hombre muerto dentro de una camioneta

En la madrugada de este domingo, la Policía de Mendoza investiga un posible homicidio ocurrido en la localidad de Algarrobal, departamento de Las Heras. Cerca de las 00:56 hs, personal de la Comisaría 56° fue alertado a través del 911 sobre la presencia de una camioneta Toyota gris en el interior de una acequia, en calle Paso Hondo, al sur de Recuero.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que dentro del vehículo se encontraba un hombre sin signos vitales, identificado como S.N., de 59 años, quien presentaba aparentes impactos de arma de fuego. En el interior del rodado se secuestró documentación personal de la víctima y del vehículo, que será peritada.

En el sitio trabajaron agentes de Policía Científica, Delitos Complejos, UID Las Heras y la División Homicidios, bajo las directivas del Dr. Aubone, de la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras. Las pericias buscan establecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables de este violento crimen.