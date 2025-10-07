Mendoza recibió la Copa Juego Limpio en los Juegos Evita

La distinción fue entregada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, en un multitudinario cierre que reunió a las delegaciones de todo el país.

El subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, quien acompañó a la delegación provincial dos días de competencia, destacó: “Este premio nos llena de orgullo porque reconoce lo que más valoramos del deporte: la solidaridad, el respeto y el compromiso. Nuestros jóvenes demostraron que Mendoza no solo compite con excelencia, sino que también representa con dignidad y valores a toda la provincia”.

Por su parte, la directora de Deportes Social y Comunitario de la Subsecretaría de Deportes, Viviana Balzarelli, remarcó: “Compartir una semana con más de 360 chicos y chicas de Mendoza en Mar del Plata es una experiencia inolvidable. Se viven emociones únicas, desde la convivencia hasta la forma en que se apoyan entre ellos en cada competencia. Esta copa refleja todo eso: el espíritu de unión y el valor humano que nuestros jóvenes transmiten cada día”.

La participación de Mendoza en los Juegos Evita 2025 no solo dejó resultados deportivos destacados, sino también este reconocimiento que reafirma la importancia del deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo humano.