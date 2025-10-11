Despues de 41 años Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera

Gimnasia y Esgrima de Mendoza escribió una página dorada en su rico historial. Campeón de la Primera Nacional y Ascenso a Primera División, si bien ya había jugado 9 veces los antiguos Nacionales que era por unos pocos meses y por zonas esto es diferente, jugar durante toda la temporada con los clubes del pais campeón Mundial.

Se habla de la lotería de los penales, pero sumando los 90 minutos reglamentarios y los 30 adicionales hasta llegar a la definición por penales el Lobo mendocino fue siempre el que quiso más, el que le dio un plus extra a lo que significa jugar una final y tuvo su merecido triunfo. Mendoza tendrá ahora tres equipos en Primera División la próxima temporada.

No es fácil sobreponerse a situaciones polémicas desfavorables en el primer tiempo, a Gimnasia y Esgrima le anularon dos goles y no le cobraron lo que pareció un claro penal, afortunadamente los nervios no le jugaron una mala pasada y tras el descanso continuó jugando igual, sabiendo que ese era el camino para quedarse con la victoria.

Sin embargo fue Madryn quien habia atacado menos fue el primero en gritar un gol, un quedo mensana y la apuesta de llegar a través de la pelota parada le dio sus frutos a los patagónicos, casi como burla del destino, una doble ley del ex, córner de Solis y cabezazo de Silba, precisamente dos jugadores que vistieron la camiseta de Gimnasia cuando en la temporada anterior perdieron la final frente a San Martin de San Juan.

Moria el partido y hubo un claro penal, una mano en el área que no admitia discusiones y con toda la responsabilidad que eso significaba, Lencioni desde los 12 pasos estampó el 1 a 1 que obligaba a tener que jugar otros extenuantes 30 minutos, en dos tiempos de 15, en ambos fue más Gimnasia y si no pudo fue por la excelente actuación del arquero de Madryn, terminaro 1 a 1 y fue el turno de los penales.

Ahi fue el otro arquero, el de Gimnasia quien se lució atajando dos disparos en tanto el otro dio en el palo, por su parte los futbolistas del Pituco no fallaron, fue 3 a 0, vuelta olímpica demorada (los hinchas del Lobo invadieron el campo de juego de la cancha de Platense para llevarse algún "souvenir", es un eufemismo,sacarle la ropa a los jugadores campeones.

Gimnasia y Esgrima ya es de Primera, se suma a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia que ya juega en la maxima categoria, un sueño cumplido, una revancha despues de perder el año pasado la final con el Verdinegro sanjuanino. Justo, merecido, buena campaña, siendo el equipo que mas puntos ganó contando las dos zonas.

Salud Gimnasia, pituco, mensana, Lobo, Caracol..... Otra vez jugando en Primera División, retorno despues de cuatro décadas, cuando en 1984 jugó por última vez en Primera División en el Torneo Nacional. Gimnasia regresa con gloria, el festejo se prolongará en Mendoza con todos aquellos hinchas que no pudieron viajar hasta la cancha de Platense, en Vicente López donde se jugó la final.

Síntesis

Gimnasia y Esgrima: 1 (3)

César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Nicolás Romano, Fermín Antonini; Nicolás Servetto, Facundo Lencioni, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi./ Cambios: Ignacio Antonio x Antonini, Mario Galeano x Servetto, Matias Recalde x Romano, Luciano Cingolani x Saavedra, Jeremías Rodriguez Puch x Muñoz, Ismael Cortez.

Deportivo Madryn: 1 (0)

Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutierrez Arango, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Diego Cregos; Diego Rivero, Luis Silba. DT: Leandro Gracián./ Cambios: Ezequiel Montaña x Pérez, Santiago Postel x Giacopuzzi, Abel Bustos x Solís, Nicolás Mana x Silba, Elías Ayala x Rivero.

Goles: ST: 32: Silba (DM), 47: Lencioni de penal (GyE)

Definicion por penales: Gimnasia 3 (Cingolani, Lencioni, Recalde) - Deportivo Madryn 0

Arbitro: Nicolás Ramírez

Estadio Ciudad de Vicente Lopez