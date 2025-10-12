Perdió Maipú y se despidió de la lucha por el ascenso

Deslucido empate entre la Lepra y el Tomba
Cero a cero que no deja conforme a nadie, salvo porque uno consiguió el punto como visitante y el otro porque terminó con dos menos en un flojo partido.
En Caseros fue derrotado por Estudiantes 1 a 0 y cerro su participación en la temporada, telón para una campaña más que aceptable, llegó a los Octavos.Deportes12/10/2025Deportes CuyoNoticias
El desafío será para 2026 volver a la lucha, dos temporadas atrás jugó y perdió la final por el ascenso a Primera y esta vez volvió a entrar al Reducido, además por haber entrado al Octogonal ganó el derecho a jugar la Copa Argentina del año que viene, vendrá el descanso, saber si sigue el mismo cuerpo técnico y que jugadores seguirán y quienes se irán.
La tenia dificil Maipú, 7mo en su zona tenia que enfrentar al 3ro de la otra con desventaja deportiva, jugar en cancha de su rival y solo ganando accedia a la fase siguiente, un gol en la primera etapa de Gonzalo Berterame le facilitó las cosas a Estudiantes de Buenos Aires, Maipú obligado a convertir dos goles y dar vuelta el resultado era tarea mas que dificil.
Juan Manuel Sara es el técnico del equipo de Caseros y conoce como pocos al Deportivo Maipú (fue quien lo dirigió anteriormente) supo leer el partido cuando el mendocino a puro ímpetu iba por la heroica, supo enfriar el partido para que Estudiantes mantuviera la ventaja en el resultado y la clasificacion para lograr el objetivo de continuar de ronda.
En las instancias de 4tos de final de la Primera Nacional, el Pincha de Caseros se enfrentará a doble partido con Tristan Suárez definiendo de local mientras que por la otra llave lo harán Deportivo Madryn y Estudiantes de Rio Cuarto definiendo en tierras patagonicas por haber sido finalista del primer ascenso donde perdió con Gimnasia de Mendoza.
Hay que esperar el resultado del partido entre Deportivo Morón y San Martín de Tucumán para saber como se forma la otra llave de los dos partidos que restan y al que ya estan clasificados Atlanta que goleo a Chaco For Ever 3 a 0, Gimnasia y Tiro a Témperley 2 a 0, Estudiantes de Rio Cuarto a Patronato 2 a 1 y Tristan Suárez a Agropecuario 2 a 1.
Como en el caso del Deportivo Maipú, los perdedores finalizaron su participación en la presente temporada, es decir Chaco For Ever, Temperley, Patronato, Agropecuario y el perdedor de Morón-San Martin de Tucuman con ventaja deportiva para el Gallo.
Sintesis:
Estudiantes (Bs AS) : 1
Matías Budiño; Delfor Minervino, Jorge Benítez, Nicolás Ortíz, Franco Quinteros; Franco Cáceres, Santiago Briñone, Jorge Correa; Tomás Squié, Gonzalo Berterame y Mateo Acosta. DT: Juan Manuel Sara. / Cambios: Lautaro Luznig x Berterame, Darío Rostagno x Squié, Enzo Acosta x Briñone, Román Rodriguez x Correa, Sebastián Ramirez x Quinteros.
Deportivo Maipú: 0
Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Lucas Faggioli, Aron Agüero, Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Matías Villarreal, Marcelo Eggel; Tomás Silva; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo. / Cambios: Rubens Sambueza x Villarreal, Tomás Silva x De la Reta, Juan Sánchez x Saccone
El gol: PT: 17: Berterame (E)
Árbitro: Ariel Penel.
Estadio: Ciudad de Caseros.
Fotos Prensa Club Atlético Estudiantes
Cero a cero que no deja conforme a nadie, salvo porque uno consiguió el punto como visitante y el otro porque terminó con dos menos en un flojo partido.
Se confirmó que el 28, 29 y 30 de noviembre la categoría Turismo Nacional de Automolismo estará presente en el Autódromo General San Martín.
Tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario y suplementario en la definición con remates desde el punto del penal venció 3 a 0. Felicitaciones Lobo Campeón.
Le ganó por penales a Deportivo Madryn en un partido con polémicas y bajo la lluvia, pero a puro corazón los mendocinos son campeones
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
Fabián Flaqué se subirá a un Chevrolet del equipo Pro Racing correrá su novena fecha del calendario en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan.
Celebró sus 70 años con una gran Cena Aniversario que reunió a cientos de socios, exjugadores, familias, hinchas y amigos del club en una noche inolvidable.
Domingo 19 de octubre es el comienzo del Regional Federal Amateur, Atlético Argentino y Fundación Amigos (FADEP) los representes de la Liga Mendocina.
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
El proyecto suma nuevos espacios recreativos, senderos accesibles y un sitio conmemorativo a las Islas Malvinas en el departamento Rivadavia.
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.
El operativo se realizó en avenida Lafinur y Las Heras, en la ciudad de San Luis. Los controles detectaron niveles de alcohol de hasta 1,28 g/l.