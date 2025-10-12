Perdió Maipú y se despidió de la lucha por el ascenso

El desafío será para 2026 volver a la lucha, dos temporadas atrás jugó y perdió la final por el ascenso a Primera y esta vez volvió a entrar al Reducido, además por haber entrado al Octogonal ganó el derecho a jugar la Copa Argentina del año que viene, vendrá el descanso, saber si sigue el mismo cuerpo técnico y que jugadores seguirán y quienes se irán.

La tenia dificil Maipú, 7mo en su zona tenia que enfrentar al 3ro de la otra con desventaja deportiva, jugar en cancha de su rival y solo ganando accedia a la fase siguiente, un gol en la primera etapa de Gonzalo Berterame le facilitó las cosas a Estudiantes de Buenos Aires, Maipú obligado a convertir dos goles y dar vuelta el resultado era tarea mas que dificil.

Juan Manuel Sara es el técnico del equipo de Caseros y conoce como pocos al Deportivo Maipú (fue quien lo dirigió anteriormente) supo leer el partido cuando el mendocino a puro ímpetu iba por la heroica, supo enfriar el partido para que Estudiantes mantuviera la ventaja en el resultado y la clasificacion para lograr el objetivo de continuar de ronda.

En las instancias de 4tos de final de la Primera Nacional, el Pincha de Caseros se enfrentará a doble partido con Tristan Suárez definiendo de local mientras que por la otra llave lo harán Deportivo Madryn y Estudiantes de Rio Cuarto definiendo en tierras patagonicas por haber sido finalista del primer ascenso donde perdió con Gimnasia de Mendoza.

Hay que esperar el resultado del partido entre Deportivo Morón y San Martín de Tucumán para saber como se forma la otra llave de los dos partidos que restan y al que ya estan clasificados Atlanta que goleo a Chaco For Ever 3 a 0, Gimnasia y Tiro a Témperley 2 a 0, Estudiantes de Rio Cuarto a Patronato 2 a 1 y Tristan Suárez a Agropecuario 2 a 1.

Como en el caso del Deportivo Maipú, los perdedores finalizaron su participación en la presente temporada, es decir Chaco For Ever, Temperley, Patronato, Agropecuario y el perdedor de Morón-San Martin de Tucuman con ventaja deportiva para el Gallo.

Sintesis:

Estudiantes (Bs AS) : 1

Matías Budiño; Delfor Minervino, Jorge Benítez, Nicolás Ortíz, Franco Quinteros; Franco Cáceres, Santiago Briñone, Jorge Correa; Tomás Squié, Gonzalo Berterame y Mateo Acosta. DT: Juan Manuel Sara. / Cambios: Lautaro Luznig x Berterame, Darío Rostagno x Squié, Enzo Acosta x Briñone, Román Rodriguez x Correa, Sebastián Ramirez x Quinteros.

Deportivo Maipú: 0

Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Lucas Faggioli, Aron Agüero, Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Matías Villarreal, Marcelo Eggel; Tomás Silva; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo. / Cambios: Rubens Sambueza x Villarreal, Tomás Silva x De la Reta, Juan Sánchez x Saccone

El gol: PT: 17: Berterame (E)

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Ciudad de Caseros.

Fotos Prensa Club Atlético Estudiantes