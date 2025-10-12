El Chacarero dejó todo pero no le alcanzó el empate

Sabedor dela ventaja deportiva Sarmiento de la Banda esperó a San Martin buscando las contras que no se dieron con asiduidad porque la defensa albirroja estuvo muy atenta durante todo el partido, el equipo no se regaló aún sabiendo que el único resultado que le servia era el triunfo, pero el primer tiempo se fue con el marcador en blanco como en la ida.

Fue su jugador mas ductil, Israel Roldán quien a los 25 le daba el gol a los santiagueños con sabor a partido liquidado porque obligaba a los del Este mendocino a tener que marcar dos para ganar, tarea ímproba, cierto pero fue arriba el Chacarero, se lo impidió el travesaño y las atajadas del arquero, hasta que por fin lo empató Vllalba.

No quedaba tiempo para más y el pitazo del árbitro terminó con San Martin atacando en busca del milagro, no se le dio, pero los hinchas del Chacarero que viajaron a Santiago del Estero con aplausos despidieron al equpo, que no perdió con quien lo eliminó - empataron los dos partidos- y dejando una muy buena imagen que ayuda a creer.

La llegada de Cristian Corrales le cambio la cara a San Martin, no perdió de local, abrochó 4 triunfos al hilo y de estar luchando por la permanencia terminó en primer lugar y con un poquito más tal vez hubiera podido jugar por la fase campeonato. Todo indicaría que el cuerpo tecnico continuará, ahora habra que ver con el tema de los jugadores, otro tema. Otro euipo cuyano eliminado fue Juventud Unida de San Luis, quien perdió 2 a 0 con Olimpo de Bahia Blanca.

Resumen

Sarmiento de La Banda: 1

Juan Mendonca; Gaspar Triverio, Agustín Solveyra, Rodrigo Herrera, Axel Ochoa; Juan Caviglia, Maximiliano Sánchez Arriola, Axel Pinto; Israel Roldán; Javier Arias, Matías Domínguez. DT: Cristian Molins.

San Martin de Mendoza: 1

Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Emanuel Décimo, Iván Paz; Ignacio Castro, Valentín Mancini, Juan Marital; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Goles: ST: 25: Roldán (S), 46: Villalba (SM)

Árbitro: Gustavo Benítes (Salta)

Estadio: Ciudad de La Banda

Fotos Prensa Atlético Club San Martin