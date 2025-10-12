El Chacarero dejó todo pero no le alcanzó el empate

Perdió Maipú y se despidió de la lucha por el ascenso
En Caseros fue derrotado por Estudiantes 1 a 0 y cerro su participación en la temporada, telón para una campaña más que aceptable, llegó a los Octavos.
El 0 a 0 en el Este obligaba a San Martin de Mendoza a ganar en Santiago del Estero, fue 1 a 1 ante Sarmiento de la Banda y por ventaja deportiva quedó afuera.Deportes12/10/2025Deportes CuyoNoticias
Sabedor dela ventaja deportiva Sarmiento de la Banda esperó a San Martin buscando las contras que no se dieron con asiduidad porque la defensa albirroja estuvo muy atenta durante todo el partido, el equipo no se regaló aún sabiendo que el único resultado que le servia era el triunfo, pero el primer tiempo se fue con el marcador en blanco como en la ida.
Fue su jugador mas ductil, Israel Roldán quien a los 25 le daba el gol a los santiagueños con sabor a partido liquidado porque obligaba a los del Este mendocino a tener que marcar dos para ganar, tarea ímproba, cierto pero fue arriba el Chacarero, se lo impidió el travesaño y las atajadas del arquero, hasta que por fin lo empató Vllalba.
No quedaba tiempo para más y el pitazo del árbitro terminó con San Martin atacando en busca del milagro, no se le dio, pero los hinchas del Chacarero que viajaron a Santiago del Estero con aplausos despidieron al equpo, que no perdió con quien lo eliminó - empataron los dos partidos- y dejando una muy buena imagen que ayuda a creer.
La llegada de Cristian Corrales le cambio la cara a San Martin, no perdió de local, abrochó 4 triunfos al hilo y de estar luchando por la permanencia terminó en primer lugar y con un poquito más tal vez hubiera podido jugar por la fase campeonato. Todo indicaría que el cuerpo tecnico continuará, ahora habra que ver con el tema de los jugadores, otro tema. Otro euipo cuyano eliminado fue Juventud Unida de San Luis, quien perdió 2 a 0 con Olimpo de Bahia Blanca.
Sarmiento de La Banda: 1
Juan Mendonca; Gaspar Triverio, Agustín Solveyra, Rodrigo Herrera, Axel Ochoa; Juan Caviglia, Maximiliano Sánchez Arriola, Axel Pinto; Israel Roldán; Javier Arias, Matías Domínguez. DT: Cristian Molins.
San Martin de Mendoza: 1
Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Emanuel Décimo, Iván Paz; Ignacio Castro, Valentín Mancini, Juan Marital; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.
Goles: ST: 25: Roldán (S), 46: Villalba (SM)
Árbitro: Gustavo Benítes (Salta)
Estadio: Ciudad de La Banda
Fotos Prensa Atlético Club San Martin
En Caseros fue derrotado por Estudiantes 1 a 0 y cerro su participación en la temporada, telón para una campaña más que aceptable, llegó a los Octavos.
Cero a cero que no deja conforme a nadie, salvo porque uno consiguió el punto como visitante y el otro porque terminó con dos menos en un flojo partido.
Se confirmó que el 28, 29 y 30 de noviembre la categoría Turismo Nacional de Automolismo estará presente en el Autódromo General San Martín.
Tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario y suplementario en la definición con remates desde el punto del penal venció 3 a 0. Felicitaciones Lobo Campeón.
Le ganó por penales a Deportivo Madryn en un partido con polémicas y bajo la lluvia, pero a puro corazón los mendocinos son campeones
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
Fabián Flaqué se subirá a un Chevrolet del equipo Pro Racing correrá su novena fecha del calendario en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan.
Celebró sus 70 años con una gran Cena Aniversario que reunió a cientos de socios, exjugadores, familias, hinchas y amigos del club en una noche inolvidable.
El evento organizado por el Fondo Vitivinícola busca brindar información estratégica para el sector, además de conferencias con invitados de renombre mundial.
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
El proyecto suma nuevos espacios recreativos, senderos accesibles y un sitio conmemorativo a las Islas Malvinas en el departamento Rivadavia.
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.