Lo que dejó el TC2000 y el Zonal Cuyano en el Zonda

Pasó el fin de semana de semana del tan ansiado regreso de la actividad del deporte motor en el autódromo El Zonda Eduardo Copello y la expectativa creada se vio colmada de gran manera por el público de San Juan.

Los cerros volvieron a colmarse de gente que, más allá de las carreras, encontró un buen motivo para compartir con familia y amigos los rituales propios de estas ocasiones que –para muchos- incluyó pasar la noche del sábado e invadir la montaña con el humo de los asados, sin importar la hora.

La presencia de Henry Martín, que volvió a San Juan, luego de seis años que pasaron en que se fue a vivir a España, para estar junto al Ford Escort Zetec N°58 y recordar días de gloria en la categoría junto al descubrimiento de la imagen de Juan María Traverso, en el sector de comienzo de la calle de boxes, que contó con la presencia de su nieta Juana, quien compartió esos gratos momentos con autoridades del gobierno provincial, encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego, formaron parte de la fiesta vivida en el Zonda Eduardo Copello.

Con ese marco ideal, las diferentes categorías que corrieron se ocuparon de brindar un buen espectáculo en cada carrera, las que tuvieron, sin excepción, competencias entretenidas.

El TC2000 volvió a San Juan, a su hábitat natural, que es el Zonda, con una categoría totalmente renovada, con nuevos modelos de autos. Esa transición que vive hace que el parque no sea el deseado, pero aun así, se las arregló para brindar un buen espectáculo en el que todos tuvieron la sensación que había modo de que Matías Rossi no se quedara con el triunfo, ya que dominó casi desde la misma largada.

La rotura de la dirección hidráulica en su Toyota, le hizo perder a Rossi el liderazgo, heredando la punta el juninense Gabriel Ponce de León, quien se quedó con la victoria en San Juan.

El Zonal Cuyano tuvo una presencia importante, con cuatro categorías en pista y con el aditamento para los sanjuaninos, que hubo 25 pilotos locales para alentar.

Fue la Pista 1.4, seguramente la más entretenida, con 21 autos en la línea de largada con el sanjuanino Nicolás Peralta destacándose en forma notable, pues el sábado se vio involucrado en una accidente que lo dejó fuera de carrera y lo obligó a largar desde el final de la grilla, en el puesto 20, desde donde en apenas un par de vueltas ya peleaba por los puesto de vanguardia, llegando al final en segundo lugar, apenas a trece milésimas del ganador, Danilo Gil.

En Clase 2 fue triunfo del mendocino Martín Pontoni, pero cabe destacar la actuación del Facundo Leanez, quien a pesar de estar en ritmo de competencia, demostró su capacidad con un auto que apenas conocía y se quedó con el segundo puesto. Destacar el quinto lugar de Fabrizio Benedetti, ya retirado de la actividad, que se quiso dar el gusto de correr en el Zonda y logró su objetivo con una destacada actuación.

El TC Cuyano inevitablemente trae recuerdos del tradicional Turismo Carretera y el hecho de ver esos autos de porte mayor, ya de por sí es un espectáculo. En esta categoría ocurrió algo muy particular, pues cinco integrantes de una familia dominaron la final.

Fabián Maggini dominó toda la carrera y en la última curva en la zona de la horquilla, una falla en el auto lo dejó sin la victoria, siendo superado por los otros Maggini. El ganador fue Fabrizio; 2° Luis; 3° Coki; 4° Luisito, quedando Fabián 5°.

En esta categoría, los pilotos de San Juan no tuvieron fortuna, siendo Enzo Bianchi el mejor clasificado, en el puesto 13.

El cierre del espectáculo zonal estuvo a cargo de la categoría Promocional, donde el piloto de Mendoza, Mateo Derimais ganó con absoluta autoridad, destacando el excelente segundo puesto logrado por el local Pablo Pelegrina, quién debía largar quinto y un problema antes de la partida lo obligo a salir desde el último puesto, protagonizando un remontada espectacular, que terminó con el segundo puesto, siendo tercero Federico Álvarez, también de San Juan.

En definitiva, el Zonda volvió a lucir como en las mejores épocas y ya se especula con una nueva carrera del zonal antes de fin de año, aunque todo dependerá de la programación que realicen los organizadores.