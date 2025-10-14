Docente con título falso tendrá probation por 2 años

La jueza subrogante del Juzgado de Garantía Nº 2 de San Luis, Luciana Banó, otorgó el beneficio de suspensión de juicio a prueba —probation— por el plazo de dos años a Sandra Mariela Reus. La mujer fue imputada por los delitos de “usurpación de título, falsificación de documento público y estafa”.

Delitos y hechos comprobados

Según la investigación, en marzo de 2021, un hombre buscaba una maestra de apoyo escolar para su hijo de cuatro años, diagnosticado con Trastorno Hipercinético (TEA). Reus se presentó como profesora de enseñanza diferenciada egresada de la Universidad Nacional de San Luis y comenzó a trabajar con el menor en un instituto privado.

Un mes después, se comprobó que no tenía título universitario. La imputada presentó documentación falsificada, con la firma apócrifa de una exautoridad universitaria, lo que derivó en una denuncia penal. La Fiscalía determinó que Reus creó un documento falso con apariencia oficial para obtener un beneficio económico.

Condiciones del beneficio

La defensa propuso reparar el daño mediante el pago de 400 mil pesos y la realización de veinte horas semanales de tareas comunitarias por dos años en la Parroquia San Roque, de la ciudad de San Luis. La fiscalía y las personas damnificadas no se opusieron a la solicitud.

Entre las pautas de conducta impuestas figuran fijar domicilio y no modificarlo sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes o abuso de alcohol, cumplir con la reparación económica y no salir del país sin permiso del tribunal.

Control y advertencia judicial

El Juzgado de Ejecución Penal y el Instituto Provincial de Reinserción Social controlarán el cumplimiento de las condiciones.

La jueza advirtió que, si Reus incumple alguna de las reglas impuestas, el beneficio será revocado y el proceso penal se reanudará, pudiendo dictarse una condena efectiva.