Docente con título falso tendrá probation por 2 años

Rescataron a dos andinistas extraviados en el Paraje Las Leñas
Ante el alerta, efectivos del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) dependiente del Escuadrón 27 “Uspallata” activaron el protocolo de búsqueda.
Sandra Mariela Reus fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba por falsificar un título universitario y ejercer como docente.Policiales14/10/2025Periodistas CuyoNoticias
La jueza subrogante del Juzgado de Garantía Nº 2 de San Luis, Luciana Banó, otorgó el beneficio de suspensión de juicio a prueba —probation— por el plazo de dos años a Sandra Mariela Reus. La mujer fue imputada por los delitos de “usurpación de título, falsificación de documento público y estafa”.
Delitos y hechos comprobados
Según la investigación, en marzo de 2021, un hombre buscaba una maestra de apoyo escolar para su hijo de cuatro años, diagnosticado con Trastorno Hipercinético (TEA). Reus se presentó como profesora de enseñanza diferenciada egresada de la Universidad Nacional de San Luis y comenzó a trabajar con el menor en un instituto privado.
Un mes después, se comprobó que no tenía título universitario. La imputada presentó documentación falsificada, con la firma apócrifa de una exautoridad universitaria, lo que derivó en una denuncia penal. La Fiscalía determinó que Reus creó un documento falso con apariencia oficial para obtener un beneficio económico.
Condiciones del beneficio
La defensa propuso reparar el daño mediante el pago de 400 mil pesos y la realización de veinte horas semanales de tareas comunitarias por dos años en la Parroquia San Roque, de la ciudad de San Luis. La fiscalía y las personas damnificadas no se opusieron a la solicitud.
Entre las pautas de conducta impuestas figuran fijar domicilio y no modificarlo sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes o abuso de alcohol, cumplir con la reparación económica y no salir del país sin permiso del tribunal.
Control y advertencia judicial
El Juzgado de Ejecución Penal y el Instituto Provincial de Reinserción Social controlarán el cumplimiento de las condiciones.
La jueza advirtió que, si Reus incumple alguna de las reglas impuestas, el beneficio será revocado y el proceso penal se reanudará, pudiendo dictarse una condena efectiva.
Ante el alerta, efectivos del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) dependiente del Escuadrón 27 “Uspallata” activaron el protocolo de búsqueda.
Se habían desorientado en el descenso y quedaron extraviados en un barranco, Gendarmería Nacional llegó hasta donde estaban, asistieron y auxiliaron para regresar
Simpatizantes de Gimnasia y Esgrima de Mendoza volvían de Buenos Aires cuando sufrieron un vuelco fatal en la Autopista de las Serranías Puntanas.
Bomberos de San Luis desactivaron y destruyeron un proyectil de artillería de 155 milímetros encontrado en un campo de la zona de Los Médanos.
Cuatro vehículos colisionaron este sábado al mediodía en avenida España e Ituzaingó. Un hombre de 71 años fue trasladado al hospital con una lesión.
El operativo se realizó en avenida Lafinur y Las Heras, en la ciudad de San Luis. Los controles detectaron niveles de alcohol de hasta 1,28 g/l.
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.
El accidente ocurrió en la madrugada del viernes 10 de octubre en San Luis. El conductor fue asistido y no presentó lesiones ni alcohol en sangre.
El Arena Maipú fue escenario de este espacio de formación e intercambio que reunió a referentes y profesionales para reflexionar sobre determinantes sociales y comunitarios que influyen en la salud mental colectiva.
Viñateros del Este mendocino harán un acampe y corte parcial en La Paz para reclamar medidas ante la falta de rentabilidad y asistencia estatal.
No habrá modificaciones en el torneo Clausura como se especuló al terminar la 25ta fecha se jugará un octogonal entre los primeros por el titulo de campeón.
Con una actuación sobresaliente a lo largo de las 10 fechas disputadas el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz se consagro como el mejor.
Se habían desorientado en el descenso y quedaron extraviados en un barranco, Gendarmería Nacional llegó hasta donde estaban, asistieron y auxiliaron para regresar