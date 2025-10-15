Bronce para sanjuaninos en el Sudamericano de lucha

Más de 1.500 judocas en el Aldo Cantoni
San Juan vivió una gran fiesta del judo con representantes de todo el país durante tres jornadas consolidando a San Juan como epicentro del deporte federal.
Anabella y Mateo Valle se colgaron la presea en el torneo se realizó en Río de Janeiro, Brasil con la presencia de luchadores de nueve países.Deportes15/10/2025Deportes CuyoNoticias
Integrando la selección argentina, estuvieron presentes los sanjuaninos Anabella Valle y Mateo Valle, ambos campeones nacionales en la modalidad Lucha Libre y Beach Wrestling del Torneo Nacional U13, U15, U17 - Mendoza 2025.
Con la presencia de luchadores de Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Honduras, Jamaica, Brasil y México, el torneo tuvo un gran nivel, conando con una imporante cantidad de atletas de Brasil.
Anabella Valle, que venía de ganar el oro en los Juegos Evita, se quedó con la medalla de bronce en la categoría U15 66 Kg y Mateo, también obtuvo medalla de bronce en la categoría U17 92 kg.
Danna Costa: medalla de plata en U15 58 Kg
Elías Delgado: medalla de plata estilo libre U15 57 kg
Álvaro Miranda: medalla plata en el estilo Grecorromana U15 52 kg y medalla de bronce en libre 52 Kg
Natanael Criado: medalla plata en el estilo Grecorromana 62 kg y medalla de bronce en libre 62 kg.
Ahisha Arce: medalla de Bronce en la Categoría U15 54 kg
Benjamín Casas: medalla de Bronce U17 71 kg estilo libre
Del 10 al 12 de octubre se realizó el campeonato Sudamericano de Lucha Olímpica en Río de Janeiro, Brasil, en el Centro de Educación Física Almirante Adalberto Nunes.
Brindaron un buen espectáculo para miles de sanjuaninos que concurrieron a la reapertura del autódromo lució sus mejores galas en el retorno a la actividad.
Con gran marco de público el estadio sanjuanino albergó las finales del certamen que reunió a equipos masculinos y femeninos de distintos departamentos.
Con una actuación sobresaliente a lo largo de las 10 fechas disputadas el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz se consagro como el mejor.
No habrá modificaciones en el torneo Clausura como se especuló al terminar la 25ta fecha se jugará un octogonal entre los primeros por el titulo de campeón.
El 0 a 0 en el Este obligaba a San Martin de Mendoza a ganar en Santiago del Estero, fue 1 a 1 ante Sarmiento de la Banda y por ventaja deportiva quedó afuera.
En Caseros fue derrotado por Estudiantes 1 a 0 y cerro su participación en la temporada, telón para una campaña más que aceptable, llegó a los Octavos.
Cero a cero que no deja conforme a nadie, salvo porque uno consiguió el punto como visitante y el otro porque terminó con dos menos en un flojo partido.
El Arena Maipú fue escenario de este espacio de formación e intercambio que reunió a referentes y profesionales para reflexionar sobre determinantes sociales y comunitarios que influyen en la salud mental colectiva.
Del 14 al 18 de octubre, el Este mendocino será sede de charlas, degustaciones y sunsets con 16 elaboradores locales y una bodega invitada.
Viñateros del Este mendocino harán un acampe y corte parcial en La Paz para reclamar medidas ante la falta de rentabilidad y asistencia estatal.
El objetivo de esta iniciativa es que la ciudadanía se informe antes de emitir su voto, entendiendo que votar no es sólo un derecho político.