Bronce para sanjuaninos en el Sudamericano de lucha

Integrando la selección argentina, estuvieron presentes los sanjuaninos Anabella Valle y Mateo Valle, ambos campeones nacionales en la modalidad Lucha Libre y Beach Wrestling del Torneo Nacional U13, U15, U17 - Mendoza 2025.

Con la presencia de luchadores de Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Honduras, Jamaica, Brasil y México, el torneo tuvo un gran nivel, conando con una imporante cantidad de atletas de Brasil.

Anabella Valle, que venía de ganar el oro en los Juegos Evita, se quedó con la medalla de bronce en la categoría U15 66 Kg y Mateo, también obtuvo medalla de bronce en la categoría U17 92 kg.



Completaron la delegación Argentina

Danna Costa: medalla de plata en U15 58 Kg

Elías Delgado: medalla de plata estilo libre U15 57 kg

Álvaro Miranda: medalla plata en el estilo Grecorromana U15 52 kg y medalla de bronce en libre 52 Kg

Natanael Criado: medalla plata en el estilo Grecorromana 62 kg y medalla de bronce en libre 62 kg.

Ahisha Arce: medalla de Bronce en la Categoría U15 54 kg

Benjamín Casas: medalla de Bronce U17 71 kg estilo libre

Del 10 al 12 de octubre se realizó el campeonato Sudamericano de Lucha Olímpica en Río de Janeiro, Brasil, en el Centro de Educación Física Almirante Adalberto Nunes.