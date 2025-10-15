Paso Cristo Redentor Habilitado

Bronce para sanjuaninos en el Sudamericano de lucha

Anabella y Mateo Valle se colgaron la presea en el torneo se realizó en Río de Janeiro, Brasil con la presencia de luchadores de nueve países.

Deportes15/10/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Lucha, Anabella Valle

Integrando la selección argentina, estuvieron presentes los sanjuaninos Anabella Valle y Mateo Valle, ambos campeones nacionales en la modalidad Lucha Libre y Beach Wrestling del Torneo Nacional U13, U15, U17 - Mendoza 2025.

Con la presencia de luchadores de Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Honduras, Jamaica, Brasil y México, el torneo tuvo un gran nivel, conando con una imporante cantidad de atletas de Brasil. Lucha, Mateo Valle

Anabella Valle, que venía de ganar el oro en los Juegos Evita, se quedó con la medalla de bronce en la categoría U15 66 Kg y Mateo, también obtuvo medalla de bronce en la categoría U17 92 kg.

Automovilismo, TC2000 y Zonal CuyanoLo que dejó el TC2000 y el Zonal Cuyano en el Zonda


 Completaron la delegación Argentina

Danna Costa: medalla de plata en U15 58 Kg

Elías Delgado: medalla de plata estilo libre U15 57 kg

Álvaro Miranda: medalla plata en el estilo Grecorromana U15 52 kg y medalla de bronce en libre 52 Kg

Natanael Criado: medalla plata en el estilo Grecorromana 62 kg y medalla de bronce en libre 62 kg.

Ahisha Arce: medalla de Bronce en la Categoría U15 54 kg

Benjamín Casas: medalla de Bronce U17 71 kg estilo libre

  Del 10 al 12 de octubre se realizó el campeonato Sudamericano de Lucha Olímpica en Río de Janeiro, Brasil, en el Centro de Educación Física Almirante Adalberto Nunes.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email