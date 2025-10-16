San Luis va por el ascenso en el Select 12

"Cuna de Campeones IV" en el Vicente Polimeni
El combate principal lo disputarán el mendocino Juan Carrasco ante el boliviano Fernando Sánchez. Estará en disputa el título AMB Cono Sur de los ligeros.
El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby de San Luis participa desde este viernes en el campeonato regional que se disputa en Formosa.Deportes16/10/2025Periodistas CuyoNoticias
El desafío en Formosa. El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby de San Luis (URSL) participará desde este viernes 17 de octubre en el Campeonato Argentino Juvenil M17 Desarrollo, conocido como Select 12, que se jugará en la ciudad de Formosa. El torneo reúne a los mejores combinados regionales de la zona Norte del país y otorgará un ascenso al Nacional 2026.
Sede y formato del torneo
Los partidos se disputarán en el predio del Aguará Rugby & Hockey Club, con la participación de seis seleccionados: Misiones, Jujuy, Formosa, Andina, Paraguay y San Luis. Los equipos fueron divididos en dos grupos. En la Zona A estarán Misiones, Jujuy y el local Formosa, mientras que en la Zona B competirán San Luis, Andina y Paraguay.
El debut del conjunto puntano será ante Paraguay a las 9:30, y luego enfrentará a Andina desde las 12:30. Las semifinales se jugarán el domingo 19 a las 10:00 y 11:00, el duelo por el quinto puesto será a las 12:00, el partido por el Bronce a las 16:00 y la final por el título y el ascenso a partir de las 17:00.
Plantel y cuerpo técnico
El equipo de San Luis está integrado por jugadores de distintos clubes provinciales: Chancay RC, Herradura RC, Pueyrredón, Teros RC y La Ribera Rugby. Los entrenadores son Juan Pablo Mazzi y Roy Verjebetyan, con Gustavo Costanzo a cargo de la preparación física, el médico Constantino Mouratoglou y Alejandro Marti como mánager.
Objetivo: el ascenso al Nacional 2026
El plantel M17 de San Luis buscará quedarse con la Zona Norte y alcanzar el ascenso al Campeonato Nacional Juvenil 2026, un paso clave para el desarrollo del rugby juvenil provincial y la consolidación de nuevas generaciones de jugadores en el ámbito nacional.
El combate principal lo disputarán el mendocino Juan Carrasco ante el boliviano Fernando Sánchez. Estará en disputa el título AMB Cono Sur de los ligeros.
San Juan vivió una gran fiesta del judo con representantes de todo el país durante tres jornadas consolidando a San Juan como epicentro del deporte federal.
Anabella y Mateo Valle se colgaron la presea en el torneo se realizó en Río de Janeiro, Brasil con la presencia de luchadores de nueve países.
Brindaron un buen espectáculo para miles de sanjuaninos que concurrieron a la reapertura del autódromo lució sus mejores galas en el retorno a la actividad.
Con gran marco de público el estadio sanjuanino albergó las finales del certamen que reunió a equipos masculinos y femeninos de distintos departamentos.
Con una actuación sobresaliente a lo largo de las 10 fechas disputadas el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz se consagro como el mejor.
No habrá modificaciones en el torneo Clausura como se especuló al terminar la 25ta fecha se jugará un octogonal entre los primeros por el titulo de campeón.
El 0 a 0 en el Este obligaba a San Martin de Mendoza a ganar en Santiago del Estero, fue 1 a 1 ante Sarmiento de la Banda y por ventaja deportiva quedó afuera.
La propuesta reunió a participantes de Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, donde se compartieron experiencias y tuvo lugar una innovadora competencia.
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
Del 14 al 18 de octubre, el Este mendocino será sede de charlas, degustaciones y sunsets con 16 elaboradores locales y una bodega invitada.
Sandra Mariela Reus fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba por falsificar un título universitario y ejercer como docente.
La Ciudad de Mendoza llevará adelante el evento este viernes en el Parque Central, en homenaje a los héroes de Malvinas y en sintonía con el congreso que llevará adelante la Universidad de Mendoza.