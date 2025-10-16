San Luis va por el ascenso en el Select 12

El desafío en Formosa. El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby de San Luis (URSL) participará desde este viernes 17 de octubre en el Campeonato Argentino Juvenil M17 Desarrollo, conocido como Select 12, que se jugará en la ciudad de Formosa. El torneo reúne a los mejores combinados regionales de la zona Norte del país y otorgará un ascenso al Nacional 2026.

Sede y formato del torneo

Los partidos se disputarán en el predio del Aguará Rugby & Hockey Club, con la participación de seis seleccionados: Misiones, Jujuy, Formosa, Andina, Paraguay y San Luis. Los equipos fueron divididos en dos grupos. En la Zona A estarán Misiones, Jujuy y el local Formosa, mientras que en la Zona B competirán San Luis, Andina y Paraguay.

El debut del conjunto puntano será ante Paraguay a las 9:30, y luego enfrentará a Andina desde las 12:30. Las semifinales se jugarán el domingo 19 a las 10:00 y 11:00, el duelo por el quinto puesto será a las 12:00, el partido por el Bronce a las 16:00 y la final por el título y el ascenso a partir de las 17:00.

Plantel y cuerpo técnico

El equipo de San Luis está integrado por jugadores de distintos clubes provinciales: Chancay RC, Herradura RC, Pueyrredón, Teros RC y La Ribera Rugby. Los entrenadores son Juan Pablo Mazzi y Roy Verjebetyan, con Gustavo Costanzo a cargo de la preparación física, el médico Constantino Mouratoglou y Alejandro Marti como mánager.

Objetivo: el ascenso al Nacional 2026

El plantel M17 de San Luis buscará quedarse con la Zona Norte y alcanzar el ascenso al Campeonato Nacional Juvenil 2026, un paso clave para el desarrollo del rugby juvenil provincial y la consolidación de nuevas generaciones de jugadores en el ámbito nacional.