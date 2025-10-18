Preocupante derrota de Godoy Cruz ante Lanús

Boxeo esta noche en San Francisco del Monte de Oro
La 13ra fecha del "José Maria Gatica" tendrá lugar este viernes a las 20:00 en el polideportivo del departamento Ayacucho. El acceso será libre y gratuito.
Cayó de visitante ante el Granate 2 a 0 y no pudo aprovechar la caida de Aldosivi frente a Racing, solo siguen siendo 3 puntos de diferencia con el Tiburón.Deportes18/10/2025Deportes CuyoNoticias
Solo quedan tres fechas para el final y el descenso acechan, la tabla anual complica al Tomba, si el Verdinegro sanjuanino le ganara el domingo a Independiente en el Hilario Sanchez la diferencia se reduciría a solo un punto y es su próximo rival en el Gambarte, hay dos descensos, uno por promedio que está entre San Martin y Aldosivi y el otro el de la tabla anual.
Banfield, rival de Independiente Rivadavia esta tarde en Mendoza tiene 28 puntos, Talleres, juega en Córdoba con River 27, Aldosivi 24 y San Martin 23 y solo restan tres fechas para el final, Godoy Cruz está urgido de puntos pero no gana, apena si suma empates y eso lo que pone en riesgo. El equipo no levanta en el juego y lo hace aún más preocupante.
Despues de los sanjuaninos - esa fecha, la proxima Aldosivi en Mar del Plata jugará con Independiente Rivadavia, en la penúltima visitara a Atletico Tucuman en tanto Aldosivi visitará a Banfield y San Martin en San Juan con Lanus. En la última Godoy Cruz en Mendoza con Riestra, y un duelo apasionante donde se puede definir todo, Aldosivi-San Martin en la Feliz.
Respecto del juego frente a Lanus no es que el equipo del sur bonaerense haya sido muy superior, si no que fue contundente a la hora de definir, precisamente esa es la falla más grande del conjunto tombino que acumula 5 partidos sin victorias y dos partidos sin goles (el anterior en el clásico frente a Independiente Rivadavia termino cero a cero.
El margen de error se achica, los nervios cunden y hay que estar con la calculadora en mano y mirando de reojo lo que hacen sus rivales, esa angustia se traslada a la propia hinchada que en la semana realizó una visita al Presidente de la instituticón Alejandro Chapini, en buenos términos pero con la angustia comprensible de ver que con un mal año se puede echar la borda una permanencia en Primera division de casi dos decadas.
Los goles de Lanus: Petroli duda entre salir y quedarse y Canale dispara al arco, la pelota entra entre el arquero y el palo, ya con el mendocino Marcelino Moreno en la cancha este asistió magistralmente a Castillo para concretar el definitivo 2 a 0, lo dicho, preocupante presente de Godoy Cruz tras esta nueva caida ante un equipo como Lanus que está en semifinales de la Sudamericana pero no descuida el torneo local.
Lanús: 2
Nahuel Lozada; Luciano Romero; José Canale, Ezequiel Muñoz, Armando Mendez; Gonzalo Pérez, Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Alexis Canelo; Lautaro Acosta y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino./ Cambios: Eduardo Salvio x Acosta, Agustín Cardozo x Aquino, Nicolás Morgantini x Méndez, Marcelino Moreno x Canelo, Sasha Marcisch x Canale.
Godoy Cruz: 0
Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Moran; Maximiliano Gonzalez, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto./ Cambios: Luca Martinez Dupuy x Sosa, Gonzalo Abrego x Gonzalez, Santiago Martinez x Fernandez, Agustín Valverde x Arce, Luciano Pascual x Altamira.
Goles: PT: 32: Canale (L)/ ST: 49: Castillo (L)
Árbitro: Pablo Giménez
Estadio: Nestor Pérez Diez
Fotos Prensa Lanus
