Prisión preventiva por intento de robo en San Luis

El Juzgado de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, a cargo de la jueza Agustina Dopazo Samper, ordenó este viernes 17 de octubre la prisión preventiva por 30 días para un hombre de 31 años. La medida se dictó en el marco de una causa caratulada “Averiguación robo calificado por escalamiento en grado de tentativa”, con intervención de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 2.
El hecho delictivo
El episodio ocurrió el jueves 16 de octubre por la mañana en una vivienda del barrio 500 Viviendas Sur de la ciudad de San Luis. Según informaron efectivos de la Comisaría Seccional 41°, el imputado y otro individuo ingresaron al domicilio tras trepar una medianera y forzar la reja de una ventana.
Una vecina del lugar observó los movimientos sospechosos y dio aviso inmediato a la Policía. Minutos después, los uniformados llegaron al sitio y lograron demorar al hombre de 31 años, mientras que su acompañante logró escapar del lugar.
Intervención judicial y traslado
El detenido fue puesto a disposición de la justicia y este viernes participó en la audiencia de formulación de cargos, donde se dispuso su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. La medida busca garantizar el avance de la investigación y evitar riesgos procesales mientras se continúan las actuaciones.
Avanza la investigación
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 2, que trabaja en la identificación del segundo sospechoso involucrado en el intento de robo. Además, personal policial continúa con las pericias y declaraciones testimoniales para determinar la participación exacta de los implicados.
El hombre detenido permanecerá alojado en el penal provincial mientras se resuelve su situación procesal.
