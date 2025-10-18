Auto volcó en autopista puntana sin heridos graves

Este sábado 18 de octubre, alrededor de las 7:30 de la mañana, se produjo un accidente de tránsito en la Autopista de las Serranías Puntanas. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 751, a unos 10 kilómetros del peaje La Cumbre.

Un hombre de 43 años, domiciliado en Mendoza, conducía un Peugeot 2008 en dirección de este a oeste. Viajaba acompañado por sus dos hijas, de 10 y 12 años.



Un jabalí en la ruta

Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el accidente se originó cuando un jabalí se cruzó en la calzada. El conductor intentó esquivar al animal, perdió el control del vehículo y terminó volcando en el cantero central tras morder la banquina.



Asistencia inmediata

Personal médico del Sempro asistió al hombre y a las menores. Se constató que ninguno presentaba lesiones de gravedad. El vehículo fue trasladado hasta el peaje por personal del Ente Control de Rutas.



Operativo en la zona

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría de Fraga. No se registraron daños a bienes del Estado ni interrupciones en la circulación, por lo que el tránsito se mantuvo normal en la autopista.