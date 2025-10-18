En el Gargantini la Lepra no pudo con el Taladro

No sintio la ausencia del colombiano - expulsado la fecha anterior en el clásico ante Godoy Cruz - el equipo no encontro variantes como para poder disimular su ausencia, el paraguayo Arce anda con la pólvora mojada y no hay demasiadas variantes respecto de los últimos partidos, Banfield no fue mucho más pero con poco le alcanzó para ganar el partido.

Lo preocupane es lo que viene casi inmediatamente, el viernes en el Mario Kempes de Cordoba cuando enfrente nada menos que a River Plate por una de las semifinales de la Copa Argentina, despues sin fecha todavía - el domingo hay elecciones nacionales y por lo tanto no se juega la fecha- tendrá que verselas en Mar del Plata con Aldosivi.

Esta nueva derrota aleja muchisimo a Independiente Rivadavia de clasificar a alguna de las copas internacionales ya que quedó con dos partidos más jugados a 4 puntos de Barracas Central, lo único bueno es que no sufre la angustia del descenso ni por promedios ni por los puntos en la tabla anual, pero eso para nada conforma a su gente.

El partido ante River del 24 en Córdoba puede ser un mojón para Independiente Rivadavia un triunfo de campanillas ante el Millonario lo dejaría como el primer equipo mendocino clasificado para jugar la final de la Copa Argentina, pero para ello mas allá de como venga jugando River últimamente, la lepra tendrá que cambiar el chip para jugar ese partido.

Los goles: Gonzalo Rios ex jugador del club del Parque puso en ventaja a Banfield cuando el árbitro estaba por decretar la finalización del primer tiempo, el volante no grito el gol por su pasado en Independiente Rivadavia. Esta ley del ex se repitió a los pocos minutos del segundo tiempo para el 2 a 0 que sonaba exagerado pero a la vez casi irremontable.

El gol del colombiano Santiago Muñoz - su primer gol con la camiseta de la Lepra- puso al local a tiro del empate pero fue una falsa ilusion, los de Pedro Troglio (se inició como técnico en Godoy Cruz) supieron defender la ventaja hasta el pitazo final del árbitro. En definitiva otra vez el hincha azul no pudo festejar un triunfo en su cancha y se fue preocupado.

Sintesis

Independiente Rivadavia: 1

Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega y Matías Fernández; Nicolás Retamar y Álex Arce. DT: Alfredo Berti. / Cambios: Fabrizio Sartori x Bonifacio, Tomás Muro x Ortega, Juan Barbieri x Gomez, Santiago Muñoz x Retamar, Mauricio Cardillo x Costa.

Banfield: 2

Facundo Sanguinetti; Santiago López Garcia, Danilo Arboleda, Sergio Vittor e Ignacio Abraham; Ignacio Mariano, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Bruno Sepúlvedai. DT: Pedro Troglio./ Cambios: Lautaro Rios x Esquivel, Juan Alfaro x Lopez Garcia, Agustín Alaniz x Gonzalo Rios, Rodrigo Auzmendi x Sepúlveda, Frank Castañeda x Méndez.

Goles: PT: 47: G. Rios (B)/ ST: 7: G. Rios (B), 34: Muñoz (IR)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio Bautista Gargantini

Fotos: Prensa Independiente Rivadavia.