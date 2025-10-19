Juancito y Gumersindo, los Carrasco dueños de la noche

Juan Carrasco, el boxeador mendocino, regresó a la acción con un triunfo memorable en la IV edición del Cuna de Campeones, realizada en el Estadio Vicente Polimeni de Las Heras. El púgil se impuso por nocaut técnico en el quinto asalto frente al boliviano Fernando Sánchez, consolidando su regreso tras un año de inactividad y dejando en claro que apunta a conquistar la faja Golden de la AMB.

Bajo la guía de su entrenador Julio Pablo Chacón, Carrasco mostró un boxeo sólido y estratégico, dominando cada round y desgastando a su rival hasta lograr el KOT en cinco asaltos. Con esta victoria, el púgil de La Favorita se adjudicó el cetro Cono Sur de los Livianos, consolidando su posición como uno de los principales referentes del boxeo argentino en su categoría.

El evento, organizado por la Promotora Pandolfino Box y patrocinado por la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, la Municipalidad de Las Heras y el Casino del Hotel Hyatt, contó con la fiscalización de la Federación Mendocina de Box. La velada atrajo a un público entusiasta que celebró cada combate, especialmente la actuación de los hermanos Carrasco.

En la cartelera también destacó la vuelta al ring de Gumersindo Carrasco, quien tras ocho años de inactividad derrotó al santafesino Maximiliano Ávila por decisión unánime, brindando otro momento de emoción para los fanáticos del boxeo local.

Autoridades como la vicegobernadora Hebe Casado, el subsecretario de Deportes Federico Chiapetta y el secretario de Gobierno Eduardo Martín presenciaron la velada, destacando el nivel de la organización y el entusiasmo del público. Casado señaló: "El boxeo es un deporte popular, y cuando se ofrecen buenos espectáculos, la gente acompaña".

La jornada también incluyó combates en diversas categorías, donde boxeadores como Thiago Gaya, Noemí Fernández, Facundo Ledesma y Paulina Lucero se llevaron victorias que completaron una noche memorable de boxeo en Mendoza.

Con esta contundente victoria, Juan Carrasco vuelve a posicionarse como un referente en su división, y su próximo objetivo apunta al título internacional, reafirmando su estatus dentro del boxeo profesional argentino.

Otros ganadores destacados de la IV edición del Cuna de Campeones



Mayores 69 kg: Thiago Gaya (Corro) venció por puntos a Leandro Rodríguez (Morales).

Mayores Damas 50 kg: Noemí Fernández derrotó a Emilia Bazán (Negri) por decisión.

Mayores 75 kg: Facundo Ledesma superó a Jeremías Millán (Chacón) por puntos.

Mayores Damas 64 kg: Yumas Díaz (Latorre) se impuso a Aime Lemes (Corro) por fallo unánime.

Cadetes 69 kg: Luciano Coccuzz (Pereira) derrotó a Lautaro González (Fernández).

Mayores Damas 60 kg: Paulina Lucero (Latorre) venció a Abigail Arena (Negri).

Mayores Damas 60 kg: Iris Villafañe (Negri) se impuso ante Jimena Arias (Arias).

Mayores 60 kg: Kevin Carrizo (Zapata) derrotó a Lautaro Colucci (Acevedo).

Mayores 55 kg: Nicolás Oyarzu (Chacón) venció a David Vaquero (Guiñazú).

Mayores 75 kg: Tomás Romero (Barros/Reveco) superó a Ángel Bustos (Guiñazú).

Juveniles 64 kg: Alexander Zárate (Zárate) se impuso a Maicol Flores (Fernández).

Cadetes 52 kg: Joaquín Tobares (Brizuela) venció a Thiago Avellaneda (Pereira).

Mayores 56 kg: Eric Mansilla (Chacón/Ruarte) derrotó a Mauricio Montaño (Corro).

Mayores 64 kg: Facundo Godoy (Sosa) venció a Uriel James (Brizuela).

Mayores 64 kg: Matías Magallanes (Chacón/Andrada) superó a Benjamín Almazán (Fernández).

Juveniles 60 kg: Gian Morkergee (Brizuela) se impuso ante Jesús Frigole (Pereira).

Mayores 69 kg: Lautaro Barrios (Brizuela) derrotó a Uriel Sánchez (Sívori).

Mayores 69 kg: Brian Tapia (Brizuela) venció a Ignacio Sessa (Sívori).

Fuente y fotos Jorge Alejandro Marquez Navarrete