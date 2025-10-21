San Luis regresó con optimismo del Torneo Selec 12

Convocatoria abierta para sumarse a jugar handball
El seleccionado M17 mostró un crecimiento notable en Formosa. Pese a los resultados, el balance fue positivo y deja buenas perspectivas a futuro.Deportes21/10/2025Periodistas CuyoNoticias
El seleccionado M17 de San Luis regresó del Torneo Selec 12, organizado por la Unión Argentina de Rugby en Formosa. Si bien los resultados no fueron los esperados, el equipo mostró un progreso claro respecto al año anterior. Los jugadores destacaron por su compromiso, entrega y adaptación al exigente formato de rugby 15. Una experiencia que fortalece al rugby puntano.
Competencia y crecimiento
Durante el certamen, el combinado puntano estuvo muy cerca de lograr victorias importantes, especialmente frente al seleccionado local de Formosa. A pesar de las derrotas ajustadas, el desempeño dejó sensaciones positivas. “Este año pudimos completar la nómina de convocados, contar con más cuerpo técnico y, lo más importante, participar activamente en el scrum”, señaló uno de los entrenadores.
Proyección y juventud
Gran parte del plantel está conformado por jugadores de 16 años, lo que abre la posibilidad de que muchos repitan participación en la próxima edición del torneo. Esa continuidad será clave para fortalecer la experiencia y el desarrollo en la modalidad de rugby 15, una disciplina que aún representa un desafío para San Luis.
Adaptación al rugby 15
En la provincia, el rugby se practica mayormente en sus versiones reducidas —como el rugby 7 o el X Rugby—, por lo que la transición al formato de 15 jugadores implica un proceso de aprendizaje técnico y físico. Sin embargo, el desempeño del equipo en Formosa demuestra que el trabajo realizado por los entrenadores y clubes está dando resultados concretos.
Trabajo y compromiso colectivo
El cuerpo técnico valoró la actitud del grupo, el orden defensivo y la capacidad de adaptación frente a equipos con más experiencia. “Los chicos demostraron carácter, compromiso y muchas ganas de seguir mejorando”, destacaron los responsables del seleccionado. Estos valores son considerados la base del crecimiento del rugby juvenil en la provincia Cuyana.
La importancia del proceso
La Unión de Rugby de San Luis atraviesa un proceso de reestructuración, enfocado en fortalecer las divisiones formativas y ampliar la participación provincial en torneos nacionales. En ese contexto, la actuación del seleccionado M17 representa un paso adelante. Cada competencia sirve como plataforma para evaluar avances y ajustar el trabajo futuro.
Mirada al futuro
Con la experiencia adquirida y un grupo joven con proyección, San Luis tiene motivos para mirar con optimismo lo que viene. El desafío será consolidar el juego colectivo y aumentar la competencia local en rugby 15. Con dedicación y continuidad, los logros deportivos llegarán como resultado natural del esfuerzo sostenido.
