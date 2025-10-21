Convocatoria abierta para sumarse a jugar handball

Se trata de una iniciativa que, en esta oportunidad, está destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, tanto varones como mujeres, que deseen tanto iniciarse como continuar su práctica en este dinámico deporte.

Los entrenamientos se desarrollan en el Gimnasio Municipal Nº 1, ubicado en Paso de los Andes y Sobremonte, y son los martes y jueves a partir de las 18.30 horas. El espacio combina la enseñanza técnica con la recreación y el desarrollo personal y es en un ambiente de inclusión y compañerismo.

La propuesta, cabe remarcar, está abierta tanto a quienes ya cuentan con experiencia en el handball como a quienes deseen probar, aprender y disfrutar de una disciplina que fomenta el trabajo en equipo, la coordinación, la comunicación y los valores del juego limpio.

La convocatoria es completamente gratuita, por lo que se invita a familias, instituciones educativas y vecinas y vecinos de la Ciudad a sumarse a esta iniciativa que impulsa hábitos saludables. Las personas interesadas, deben dirigirse directamente al Gimnasio Nº 1 y anotarse allí para poder comenzar.