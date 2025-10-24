La Lepra y River buscando la final de la Copa Argentina

Partido con muchisimo en juego, de parte del conjunto mendocino la posiblidad histórico de ser el primer equipo de la provincia (de ganar, obviamente) de ser finalista de la Copa Argentina y de "yapa" y no es un dato menor de consagrarse jugar la próxima edicion de la Copa Libertadores de América.

Pero enfrente está River con sus necesidades de equipo grande donde las cosas no le han ido del todo bien en el presente Torneo Clausura pero que se reivindicó con la victoria en Cordoba ante Talleres, de paso hay otros "interesados", de ganar River la Copa liberará cupos para otros equipos que tienen la misma intención, jugar la máxima competencia continental.

El partido se jugará a partir de las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes y contará con el arbitraje de Mario Gariano, en caso de igualar en los 90 minutos reglamentarios se resolverá mediante la ejecución desde remates desde el punto del penal, instancia a la que a priori ninguno quiere llegar por lo incierta que es la definición.

La buena noticia para Independiente Rivadavia es el regreso a la titularidad de Sebastián Villa, el colombiano es la carta de triunfo de los Azules del Parque y sus hinchas se ilusionan recordando la buena actuación del moreno cuando le tocó enfrentar a River, tal vez por su pasado boquense es también otro condimento, casi como jugar un partido aparte.

River perdió 6 partidos en sus últimas 8 presentaciones pero la última fue victoria y eso entusiasma a sus seguidores que en gran numero llegaron hasta Córdoba, no le fue en zaga la numerosa parcialidad leprosa que viajaron a la provincia mediterránea a pesar del elevado costo de las entradas pero es un partido que nadie quiere perderse.

En el camino a semifinales, River superó a Ciudad de Bolívar, San Martín de Tucumán, Unión de Santa Fe y Racing. Por su parte Independiente Rivadavia dejó en el camino a a Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Central Córdoba de Rosario y Tigre.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.