Cornejo votó en Godoy Cruz y destacó la importancia de la jornada electoral para el crecimiento económico

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, emitió su voto en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, donde estuvo acompañado por su hijo Lautaro, como en cada elección.

cornejo voto 3Tras sufragar, Cornejo dialogó con la prensa y analizó el contexto nacional: “Nuestra economía no funciona bien, hace mucho que Argentina no crece. Entonces toda elección repercute mucho y esta no es la excepción. Si el Gobierno sale aprobado, se estabiliza la macro definitivamente. Hay un cambio de rumbo que al principio es doloroso, pero que va por buen camino”, sostuvo.

El mandatario provincial también se refirió a la participación ciudadana: “Siempre en las elecciones de medio término hay menor participación, pero creo que en esta ocasión será más alta que en los comicios provinciales anteriores”.

Respecto a las expectativas políticas, Cornejo expresó: “Estas elecciones son un plebiscito. Espero que después de hoy se despejen los temores y el Gobierno pueda avanzar con la segunda etapa de las reformas, para que se vean beneficios concretos en la gente. Necesitamos que siga bajando la inflación, que aumenten los salarios y que se reactive el crédito”.

Respecto a las reformas estructurales, indicó que “estamos trabajando en el Consejo de Mayo. El 14 de diciembre se presentará un informe con los consensos y disensos sobre reformas fiscales, laborales e impositivas, que será un insumo clave para la etapa que viene”.

Voto Emir Felix (3)Emir Félix: “vamos a defender los intereses de todos los mendocinos”

Cornejo también resaltó el papel de los gobernadores en la construcción de acuerdos: “Aun si el Gobierno nacional tiene un buen resultado, no tendrá mayoría propia en el Congreso, por lo que los consensos serán indispensables, y ahí las provincias tendrán un papel relevante”.

Sobre la situación económica nacional, sostuvo que “la Argentina necesita estabilizar la macroeconomía para poder crecer. Mendoza ha hecho su tarea en lo que es de su competencia, pero el crecimiento depende del rumbo nacional. Por eso es tan importante que este proceso se consolide”.

El gobernador subrayó que el foco de esta elección está en garantizar previsibilidad y desarrollo: “Lo que todos queremos es que el país crezca, que haya crédito, inversión y mejora salarial. Ese es el objetivo y las reformas son el camino para lograrlo”.

Finalmente, adelantó que “el 14 de diciembre se presentará un informe sobre las reformas fiscales, impositivas y laborales, que detallará los puntos de consenso y los aspectos estructurales que se buscarán modificar”.

