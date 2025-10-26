Cornejo votó en Godoy Cruz y destacó la importancia de la jornada electoral para el crecimiento económico

Anabel Fernández Sagasti: “No se vota con odio, se vota con esperanza”
La senadora nacional por el peronismo, Anabel Fernández Sagasti, emitió su voto este domingo en la Escuela Tropero Sosa de Godoy Cruz, acompañada por sus sobrinas.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, emitió su voto en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, donde estuvo acompañado por su hijo Lautaro, como en cada elección.Política26/10/2025Redacción CuyoNoticias
Tras sufragar, Cornejo dialogó con la prensa y analizó el contexto nacional: “Nuestra economía no funciona bien, hace mucho que Argentina no crece. Entonces toda elección repercute mucho y esta no es la excepción. Si el Gobierno sale aprobado, se estabiliza la macro definitivamente. Hay un cambio de rumbo que al principio es doloroso, pero que va por buen camino”, sostuvo.
El mandatario provincial también se refirió a la participación ciudadana: “Siempre en las elecciones de medio término hay menor participación, pero creo que en esta ocasión será más alta que en los comicios provinciales anteriores”.
Respecto a las expectativas políticas, Cornejo expresó: “Estas elecciones son un plebiscito. Espero que después de hoy se despejen los temores y el Gobierno pueda avanzar con la segunda etapa de las reformas, para que se vean beneficios concretos en la gente. Necesitamos que siga bajando la inflación, que aumenten los salarios y que se reactive el crédito”.
Respecto a las reformas estructurales, indicó que “estamos trabajando en el Consejo de Mayo. El 14 de diciembre se presentará un informe con los consensos y disensos sobre reformas fiscales, laborales e impositivas, que será un insumo clave para la etapa que viene”.
Cornejo también resaltó el papel de los gobernadores en la construcción de acuerdos: “Aun si el Gobierno nacional tiene un buen resultado, no tendrá mayoría propia en el Congreso, por lo que los consensos serán indispensables, y ahí las provincias tendrán un papel relevante”.
Sobre la situación económica nacional, sostuvo que “la Argentina necesita estabilizar la macroeconomía para poder crecer. Mendoza ha hecho su tarea en lo que es de su competencia, pero el crecimiento depende del rumbo nacional. Por eso es tan importante que este proceso se consolide”.
El gobernador subrayó que el foco de esta elección está en garantizar previsibilidad y desarrollo: “Lo que todos queremos es que el país crezca, que haya crédito, inversión y mejora salarial. Ese es el objetivo y las reformas son el camino para lograrlo”.
Finalmente, adelantó que “el 14 de diciembre se presentará un informe sobre las reformas fiscales, impositivas y laborales, que detallará los puntos de consenso y los aspectos estructurales que se buscarán modificar”.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Marisa Uceda, emitió su voto este domingo en la Escuela Vergara, acompañada por su familia.
El candidato a diputado nacional por el peronismo, Emir Félix, emitió su voto y reflexionó sobre la importancia de las elecciones legislativas.
El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, emitió su voto este domingo en la Facultad de Ciencias Agrarias y valoró la organización del proceso electoral y la participación ciudadana.
Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a participar “mirando hacia el futuro”. Emitió su voto este domingo en la Escuela Provincia del Chaco, ubicada en su distrito natal de Cuadro Benegas, en San Rafael.
El candidato a diputado nacional por el Frente Por San Juan, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Provincia de Mendoza, ubicada en el departamento Rivadavia.
El candidato a diputado nacional por el Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, emitió su voto este domingo en la Escuela Ricardo Rojas, de Ciudad.
La intendente de la Ciudad de San Juan emitió su voto a primera hora del domingo en la Escuela Pedro Nolasco Fonseca, en Desamparados, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.
Fue esta mañana en RN7 a la altura del túnel de Las Cortaderas entre un auto y dos camiones. Traslado aéreo de un herido hacia el Hospital Central de Mendoza
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzó una nueva línea de créditos destinada a pymes y grandes empresas exportadoras de San Juan, para incorporar sistemas de monitoreo exigidos por la normativa nacional de exportación controlada.
Una nena de 2 años le amputaron un brazo tras un accidente con un secarropas en su casa de Fray Luis Beltrán, Maipú. Interviene la Justicia y el ETI.
Gendarmería detuvo a tres personas que retiraban un paquete con casi 16 kilos de marihuana enviado desde Misiones hacia la provincia de San Juan.
Sofocaron gran incendio en el Parque Industrial Norte de San Luis. Una persona fue demorada tras ser vista dentro del predio, donde se habría originado el fuego