Votó Marisa Uceda y aseguró que la ciudadanía busca poner un límite a Milei

Tras sufragar, Uceda destacó la importancia de la participación ciudadana y su expectativa por la jornada electoral: “Siempre con mucha felicidad, mucha expectativa, deseando que la convocatoria sea alta. Creo que es muy importante cualquier elección, esta en particular. Así que nada, expectante como siempre, muy esperanzada, por supuesto”.

Respecto a las expectativas sobre los resultados, la candidata señaló: “Espero que esta elección le sirva al pueblo más que a cualquier espacio” y agregó que “ojalá que sí, porque lo que se ha venido viendo es como una disminución en la participación. El gran deseo es que esta jornada sea de masiva concurrencia”.

Sobre las declaraciones del oficialismo acerca del impacto de las elecciones en la economía, Uceda remarcó que “los resultados económicos son de exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. Si una elección modifica los movimientos del mercado o altera el plan económico, entonces el problema no son las elecciones, sino el propio plan económico”. En ese sentido, agregó: “Es muy fácil responsabilizar a quienes no gobiernan por los problemas económicos actuales. Si gobernás y tus problemas dependen de una elección popular, entonces la pregunta es: ¿quién se hace realmente responsable?”.

Consultada sobre el desarrollo de la jornada, indicó: “En líneas generales, muy tranquila. Sí hay cierta complejidad porque no todas las personas saben cómo se realiza este sufragio, que es bastante particular, se ve que no hubo la capacitación necesaria, pero en líneas generales me parece que viene normal”.

Finalmente, Uceda destacó el valor democrático del acto electoral y la necesidad de fortalecer el sistema político: “Hoy tenemos que celebrar este proceso electoral. Una vez que resolvamos los temas realmente urgentes, podremos repensarnos para mejorar nuestro sistema democrático, siempre con el objetivo de que responda a mayores expectativas y brinde más y mejores respuestas a la ciudadanía”.

Sobre la continuidad de la jornada, agregó: “A mí me toca ahora almorzar con mi familia y terminar tareas preciosas lunes, porque las clases mañana se arrotan con normalidad, y después a la tarde nos juntaremos con los compañeros, con Mir, y vamos al búnker a esperar los resultados, normal”.

Y sobre el debate de las elecciones de medio término, señaló: “No creo que sea un debate que tenemos que haber, pero creo que tenemos que pensar si nuestro sistema democrático está siendo satisfactorio para los ciudadanos”.