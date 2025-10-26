Votó Marisa Uceda y aseguró que la ciudadanía busca poner un límite a Milei

Anabel Fernández Sagasti: “No se vota con odio, se vota con esperanza”
La senadora nacional por el peronismo, Anabel Fernández Sagasti, emitió su voto este domingo en la Escuela Tropero Sosa de Godoy Cruz, acompañada por sus sobrinas.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Marisa Uceda, emitió su voto este domingo en la Escuela Vergara, acompañada por su familia.Política26/10/2025Redacción CuyoNoticias
Tras sufragar, Uceda destacó la importancia de la participación ciudadana y su expectativa por la jornada electoral: “Siempre con mucha felicidad, mucha expectativa, deseando que la convocatoria sea alta. Creo que es muy importante cualquier elección, esta en particular. Así que nada, expectante como siempre, muy esperanzada, por supuesto”.
Respecto a las expectativas sobre los resultados, la candidata señaló: “Espero que esta elección le sirva al pueblo más que a cualquier espacio” y agregó que “ojalá que sí, porque lo que se ha venido viendo es como una disminución en la participación. El gran deseo es que esta jornada sea de masiva concurrencia”.
Sobre las declaraciones del oficialismo acerca del impacto de las elecciones en la economía, Uceda remarcó que “los resultados económicos son de exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. Si una elección modifica los movimientos del mercado o altera el plan económico, entonces el problema no son las elecciones, sino el propio plan económico”. En ese sentido, agregó: “Es muy fácil responsabilizar a quienes no gobiernan por los problemas económicos actuales. Si gobernás y tus problemas dependen de una elección popular, entonces la pregunta es: ¿quién se hace realmente responsable?”.
Consultada sobre el desarrollo de la jornada, indicó: “En líneas generales, muy tranquila. Sí hay cierta complejidad porque no todas las personas saben cómo se realiza este sufragio, que es bastante particular, se ve que no hubo la capacitación necesaria, pero en líneas generales me parece que viene normal”.
Finalmente, Uceda destacó el valor democrático del acto electoral y la necesidad de fortalecer el sistema político: “Hoy tenemos que celebrar este proceso electoral. Una vez que resolvamos los temas realmente urgentes, podremos repensarnos para mejorar nuestro sistema democrático, siempre con el objetivo de que responda a mayores expectativas y brinde más y mejores respuestas a la ciudadanía”.
Sobre la continuidad de la jornada, agregó: “A mí me toca ahora almorzar con mi familia y terminar tareas preciosas lunes, porque las clases mañana se arrotan con normalidad, y después a la tarde nos juntaremos con los compañeros, con Mir, y vamos al búnker a esperar los resultados, normal”.
Y sobre el debate de las elecciones de medio término, señaló: “No creo que sea un debate que tenemos que haber, pero creo que tenemos que pensar si nuestro sistema democrático está siendo satisfactorio para los ciudadanos”.
La senadora nacional por el peronismo, Anabel Fernández Sagasti, emitió su voto este domingo en la Escuela Tropero Sosa de Godoy Cruz, acompañada por sus sobrinas.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, emitió su voto en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, donde estuvo acompañado por su hijo Lautaro, como en cada elección.
El candidato a diputado nacional por el peronismo, Emir Félix, emitió su voto y reflexionó sobre la importancia de las elecciones legislativas.
El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, emitió su voto este domingo en la Facultad de Ciencias Agrarias y valoró la organización del proceso electoral y la participación ciudadana.
Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a participar “mirando hacia el futuro”. Emitió su voto este domingo en la Escuela Provincia del Chaco, ubicada en su distrito natal de Cuadro Benegas, en San Rafael.
El candidato a diputado nacional por el Frente Por San Juan, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Provincia de Mendoza, ubicada en el departamento Rivadavia.
El candidato a diputado nacional por el Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, emitió su voto este domingo en la Escuela Ricardo Rojas, de Ciudad.
La intendente de la Ciudad de San Juan emitió su voto a primera hora del domingo en la Escuela Pedro Nolasco Fonseca, en Desamparados, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.
Fue esta mañana en RN7 a la altura del túnel de Las Cortaderas entre un auto y dos camiones. Traslado aéreo de un herido hacia el Hospital Central de Mendoza
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzó una nueva línea de créditos destinada a pymes y grandes empresas exportadoras de San Juan, para incorporar sistemas de monitoreo exigidos por la normativa nacional de exportación controlada.
Una nena de 2 años le amputaron un brazo tras un accidente con un secarropas en su casa de Fray Luis Beltrán, Maipú. Interviene la Justicia y el ETI.
Gendarmería detuvo a tres personas que retiraban un paquete con casi 16 kilos de marihuana enviado desde Misiones hacia la provincia de San Juan.
Sofocaron gran incendio en el Parque Industrial Norte de San Luis. Una persona fue demorada tras ser vista dentro del predio, donde se habría originado el fuego