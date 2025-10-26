Facundo Correa Llano celebró la victoria en Mendoza

La Libertad Avanza ganó en San Luis
En una jornada marcada por la baja participación ciudadana, La Libertad Avanza logró dos de las tres bancas nacionales en disputa y el Partido Justicialista retuvo el tercer escaño.
Política26/10/2025Redacción CuyoNoticias

En declaraciones a la prensa el dirigente de LLA aseguró que "la Argentina ha mostrado el cambio de rumbo que venimos llevando adelante, y ese es el acertado".
En declaraciones a la prensa el dirigente de LLA aseguró que “la Argentina ha mostrado el cambio de rumbo que venimos llevando adelante, y ese es el acertado”.
Aunque aún aguardan datos oficiales, Correa Llano afirmó que la tendencia “muestra un apoyo muy importante a nivel nacional” y consideró que los votantes “eligieron este futuro que venimos construyendo, este cambio de rumbo y el apoyo al presidente Javier Milei y su gestión”.
Consultado sobre los resultados en Mendoza, el dirigente señaló que el frente mantiene expectativas de ampliar su representación legislativa. “Hay que ser precavidos y esperar los resultados oficiales, pero tenemos mucha esperanza en incrementar la representación tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial”, explicó.
Correa Llano destacó además que el objetivo desde el inicio de la campaña fue “sumar más diputados nacionales por Mendoza” y consolidar la fuerza del espacio libertario.
En relación con la posibilidad de que La Libertad Avanza obtenga una cuarta banca nacional, el referente mendocino evitó anticiparse, pero resaltó la calidad de los candidatos. “Se trata de una persona abogada, especialista en economía, que viene del ámbito independiente y quiere trabajar por Mendoza”, comentó.
Finalmente, subrayó que el proyecto libertario “representa lo que realmente necesita la provincia: personas convencidas del camino que elegimos y comprometidas con la libertad y el desarrollo”.
El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto del frente Por San Juan tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas.
Con el 98,64 % de las mesas escrutadas, los primeros datos oficiales confirmaron la tendencia y el peronismo se quedó con la primera banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
José Luis Ramón y Carolina Jacky, candidatos de Protectora Fuerza Política, reconocieron el veredicto de las urnas y agradecieron a quienes acompañaron su propuesta.
Según las primeras estimaciones, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se ubicaría en primer lugar, seguida por el Frente Justicialista Mendoza.
Según el organismo, dependiente del Ministerio del Interior, la jornada se desarrollaba con normalidad en la mayoría de los distritos, con una participación similar a la registrada en comicios anteriores.
El mandatario emitió su voto en la Escuela Normal Mixta “Juan Pascual Pringles” de la capital provincial. Llegó caminando desde su domicilio, acompañado por colaboradores, y aguardó su turno como un ciudadano más.
El ministro de Defensa y primer candidato de la alianza libertaria con Cambia Mendoza, Luis Petri, resaltó este domingo la relevancia de que los mendocinos concurran a las urnas.
Las bancas que se ponen en juego, hoy en manos de Unión por la Patria y Producción y Trabajo. Será la primera vez en que se utilice boleta única de papel
