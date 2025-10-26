Paso Cristo Redentor Habilitado

Facundo Correa Llano celebró la victoria en Mendoza

El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza festejó los resultados de las elecciones legislativas y destacó el respaldo al presidente Milei en todo el país.

Política26/10/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

correa llanoEn declaraciones a la prensa el dirigente de LLA aseguró que “la Argentina ha mostrado el cambio de rumbo que venimos llevando adelante, y ese es el acertado”.

Aunque aún aguardan datos oficiales, Correa Llano afirmó que la tendencia “muestra un apoyo muy importante a nivel nacional” y consideró que los votantes “eligieron este futuro que venimos construyendo, este cambio de rumbo y el apoyo al presidente Javier Milei y su gestión”.

Consultado sobre los resultados en Mendoza, el dirigente señaló que el frente mantiene expectativas de ampliar su representación legislativa. “Hay que ser precavidos y esperar los resultados oficiales, pero tenemos mucha esperanza en incrementar la representación tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial”, explicó.

Petri voto 2Cerraron los comicios y el oficialismo mendocino celebra una “gran elección”

Correa Llano destacó además que el objetivo desde el inicio de la campaña fue “sumar más diputados nacionales por Mendoza” y consolidar la fuerza del espacio libertario.

En relación con la posibilidad de que La Libertad Avanza obtenga una cuarta banca nacional, el referente mendocino evitó anticiparse, pero resaltó la calidad de los candidatos. “Se trata de una persona abogada, especialista en economía, que viene del ámbito independiente y quiere trabajar por Mendoza”, comentó.

Finalmente, subrayó que el proyecto libertario “representa lo que realmente necesita la provincia: personas convencidas del camino que elegimos y comprometidas con la libertad y el desarrollo”.

