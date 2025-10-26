Paso Cristo Redentor Habilitado

Desde Protectora se manifestaron tras los resultados de las elecciones

José Luis Ramón y Carolina Jacky, candidatos de Protectora Fuerza Política, reconocieron el veredicto de las urnas y agradecieron a quienes acompañaron su propuesta.

Política26/10/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

jacky ramon“Saludo a La Libertad Avanza y al frente que conformó junto a Cambia Mendoza, así como a todas las fuerzas y partidos que participaron en esta contienda”, señaló Jacky.

Por su parte, Ramón lamentó la baja participación ciudadana en la provincia y felicitó “a La Libertad Avanza y al radicalismo, que han logrado arrasar”. El dirigente también destacó el compromiso de su espacio político: 
“Mi reconocimiento a la participación de alta calidad de todos aquellos que integran Protectora Fuerza Política, por su compromiso, empeño y tiempo, que nos permitieron participar por quinta vez en unas elecciones con una propuesta concreta para los mendocinos”.

correa llanoFacundo Correa Llano celebró la victoria en Mendoza

Jacky, en tanto, hizo extensivo su agradecimiento al partido Protectora “por la posibilidad de participar y de dar a conocer las ideas por las que uno viene luchando en esta vida”.

Finalmente, la candidata subrayó el valor del proceso electoral: “Esto es parte del sistema democrático: el pueblo se expresa a través de las urnas y ha decidido cuál es el camino que quiere seguir, al menos en la provincia de Mendoza. Hay que respetar la palabra del pueblo”.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
monica becerra carlos almena

La Libertad Avanza ganó en San Luis

Redacción CuyoNoticias
Política26/10/2025

En una jornada marcada por la baja participación ciudadana, La Libertad Avanza logró dos de las tres bancas nacionales en disputa y el Partido Justicialista retuvo el tercer escaño.

candidatos san juan

El peronismo logra imponerse en San Juan

Redacción CuyoNoticias
Política26/10/2025

Con el 98,64 % de las mesas escrutadas, los primeros datos oficiales confirmaron la tendencia y el peronismo se quedó con la primera banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email