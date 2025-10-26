Desde Protectora se manifestaron tras los resultados de las elecciones

“Saludo a La Libertad Avanza y al frente que conformó junto a Cambia Mendoza, así como a todas las fuerzas y partidos que participaron en esta contienda”, señaló Jacky.

Por su parte, Ramón lamentó la baja participación ciudadana en la provincia y felicitó “a La Libertad Avanza y al radicalismo, que han logrado arrasar”. El dirigente también destacó el compromiso de su espacio político:

“Mi reconocimiento a la participación de alta calidad de todos aquellos que integran Protectora Fuerza Política, por su compromiso, empeño y tiempo, que nos permitieron participar por quinta vez en unas elecciones con una propuesta concreta para los mendocinos”.

Jacky, en tanto, hizo extensivo su agradecimiento al partido Protectora “por la posibilidad de participar y de dar a conocer las ideas por las que uno viene luchando en esta vida”.

Finalmente, la candidata subrayó el valor del proceso electoral: “Esto es parte del sistema democrático: el pueblo se expresa a través de las urnas y ha decidido cuál es el camino que quiere seguir, al menos en la provincia de Mendoza. Hay que respetar la palabra del pueblo”.