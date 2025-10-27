Podio para Mendoza en el Latinoamericano de BMX

El Clausura de la Liga entra en su recta final
Atlético Argentino y Deportivo Guaymallén siguen siendo líderes seguidos de cerca por Fadep y Luján, dos partidos terminaron con un lapidario 7 a 0.
La pista olímpica de Rio de Janeiro fue el escenario ideal para la gran final del Campeonato Sudamericano y Copa Latina de BMX., protagonismo mendocino.Deportes27/10/2025Deportes CuyoNoticias
Luego de seis rounds disputados en Chillán (Chile), Alta Gracia (Argentina) y Rio de Janeiro (Brasil) los pilotos mendocinos obtuvieron grandes resultados en la Copa Latina de BMX.
Federico Villegas se coronó subcampeón en Elite Men, la máxima categoría. Franco Scaccia logró el cuarto puesto a nivel latinoamericano en Sub23.
Agustín Galeotti se llevó el primer lugar en Men 34+, siendo campeón latinoamericano. María Escardini (Damas 12), Luz Torres (Damas 16) y Agustín Sepúlveda (Varones 13) se coronaron subcampeones en sus categorías. Agustín Bugiolacchi (Varones 12) y Olivia Campos (Damas 15) completaron sus podios en tercer lugar.
Además, se destaca el cuarto puesto de Milo Blanco (Varones 8) y Lupe Juarez (Damas 11), y finalmente el séptimo lugar de Felipe Tamborini (Varones 13) y Thomas Aranguez (Varones 10).
Durante la jornada del sábado, todos los pilotos mendocinos llegaron a las finales completando los podios en las míticas curvas de Rio de Janeiro disputado el certamen iberoamericano.
Nicolás Paz - Prensa y Comunicación
