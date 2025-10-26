El Clausura de la Liga entra en su recta final

Histórico: La Lepra finalista de la Copa Argentina
Independiente Rivadavia eliminó a River en semifinales y festejó hasta la madrugada bajo la lluvia, jugará la final frente a Argentinos Juniors.
Atlético Argentino y Deportivo Guaymallén siguen siendo líderes seguidos de cerca por Fadep y Luján, dos partidos terminaron con un lapidario 7 a 0.Deportes26/10/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
Argentino 7 (Cuvertino 6, Villalobos)
A.M.U.F. 0
Murialdo 0
Fadep 2 (Guerrero, Martin)
Maipú 0
Guaymallén 1 (Sanfilippo)
Godoy Cruz 2 (Becher, Diaz)
San Martin 3 (Paz, Vergelin, Coria)
Luján 3 (Suraci, Chávez, Khon)
Rodeo del Medio 0
Palmira 7 (Suárez 3, Carmona 2, Saez, Cipolla)
Eva Perón 0
Independiente 2 (Godoy, Aranda)
Luzuriaga 1 (Velazquez)
Huracan 1 (Dielli)
Gutierrez 0
UNCuyo 3 (Oviedo, Flores, Mairone)
Universitario 1 (Dominguez)
Gimnasia 1 (Borruel)
Lavalle 0
Talleres 3 (Allende 2, Reveco)
Beltrán 2 (Cataldo, Amieva)
Chacras 1 (Rodriguez)
Rivadavia 2 (Ricarte, Palleres)
Argentino y Guaymallén 44, Fadep 41, Luján 40, Huracán 39, Andes Talleres 38, Gimnasia 35, Fray Luis Beltrán 33, Rivadavia 30, San Martin 27, Murialdo 26, Gutierrez 24, Godoy Cruz y Academia Chacras de Coria 23, CEC 22, UNCuyo 21, Maipu, AMUF y Eva Peron 20, Rodeo del Medio 17, Palmira e Independiente 16, Universitario 15, Cicles Club Lavalle 24, Luzuriaga 11.
AMUF- Chacras/ Lavalle-UNCuyo/ Rivadavia-Talleres/ Universiario - Huracán/ Gutierrez-CEC/ Luzuriaga-Palmira/ Eva Perón-Luján / Rodeo del Medio-Godoy Cruz/ San Martín-Maipú/ Guaymallén - Murialdo/ Fadep- Argentino.
Independiente Rivadavia eliminó a River en semifinales y festejó hasta la madrugada bajo la lluvia, jugará la final frente a Argentinos Juniors.
Independiente Rivadavia y los Millonarios juegan esta noche en el estadio Mario Kempes la segunda semifinal, al ganador lo espera Argentinos Juniors.
Con la presencia de más de 60 clubes y 5 selecciones nacionales, San Juan volverá a consolidarse como capital mundial del hockey sobre patines.
La ciclista sanjuanina nacida en Rawson finalizó al frente de la clasificación general que la competencia que convocó a 60 ciclistas en Colonia del Sacramento.
Es por las declaraciones del Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo criticando a la AFA por los cambios de las reglas de juego que perjudican a la institución.
Apoyo al deporte infantojuvenil: 18 entidades recibieron apoyo económico para mejorar su infraestructura y promover espacios de contención y desarrollo.
La Ciudad de Mendoza invitó a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años a participar de los entrenamientos gratuitos de esta disciplina.
El tradicional evento deportivo se realizará el sábado 29 de noviembre, con largada a las 21.30 h desde la explanada de la Casa de Gobierno.
Fue esta mañana en RN7 a la altura del túnel de Las Cortaderas entre un auto y dos camiones. Traslado aéreo de un herido hacia el Hospital Central de Mendoza
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzó una nueva línea de créditos destinada a pymes y grandes empresas exportadoras de San Juan, para incorporar sistemas de monitoreo exigidos por la normativa nacional de exportación controlada.
Una nena de 2 años le amputaron un brazo tras un accidente con un secarropas en su casa de Fray Luis Beltrán, Maipú. Interviene la Justicia y el ETI.
Gendarmería detuvo a tres personas que retiraban un paquete con casi 16 kilos de marihuana enviado desde Misiones hacia la provincia de San Juan.
Sofocaron gran incendio en el Parque Industrial Norte de San Luis. Una persona fue demorada tras ser vista dentro del predio, donde se habría originado el fuego