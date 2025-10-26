Paso Cristo Redentor Habilitado

El Clausura de la Liga entra en su recta final

Atlético Argentino y Deportivo Guaymallén siguen siendo líderes seguidos de cerca por Fadep y Luján, dos partidos terminaron con un lapidario 7 a 0.

Liga Mendocina de Futbol 

18va fecha Torneo Clausura 

Argentino 7 (Cuvertino 6, Villalobos)
A.M.U.F. 0

Murialdo 0
Fadep 2 (Guerrero, Martin)

Maipú 0
Guaymallén 1 (Sanfilippo)

Godoy Cruz 2 (Becher, Diaz)
San Martin 3 (Paz, Vergelin, Coria)

Luján 3 (Suraci, Chávez, Khon)
Rodeo del Medio 0

Palmira 7 (Suárez 3, Carmona 2, Saez, Cipolla)
Eva Perón 0

Independiente 2 (Godoy, Aranda)
Luzuriaga 1 (Velazquez)

Huracan 1 (Dielli)
Gutierrez 0

UNCuyo 3 (Oviedo, Flores, Mairone)
Universitario 1 (Dominguez)

Gimnasia 1 (Borruel)
Lavalle 0

Talleres 3 (Allende 2, Reveco)
Beltrán 2 (Cataldo, Amieva)

Chacras 1 (Rodriguez)
Rivadavia 2 (Ricarte, Palleres)

Liga Mendocina, Leonardo Murialdo

Posiciones

Argentino y Guaymallén 44, Fadep 41, Luján 40, Huracán 39, Andes Talleres 38, Gimnasia 35, Fray Luis Beltrán 33, Rivadavia 30, San Martin 27, Murialdo 26, Gutierrez 24, Godoy Cruz y Academia Chacras de Coria 23, CEC 22, UNCuyo 21, Maipu, AMUF y Eva Peron 20, Rodeo del Medio 17, Palmira e Independiente 16, Universitario 15, Cicles Club Lavalle 24, Luzuriaga 11.

La Voz del Estadio, José ErricoSe silenció la Voz del Estadio, murió José Errico

Próxima fecha 

AMUF- Chacras/ Lavalle-UNCuyo/ Rivadavia-Talleres/ Universiario - Huracán/ Gutierrez-CEC/ Luzuriaga-Palmira/ Eva Perón-Luján / Rodeo del Medio-Godoy Cruz/ San Martín-Maipú/ Guaymallén - Murialdo/ Fadep- Argentino.

