El juez Walter Bento se  defendió en el Consejo

"Vengo a contar mi verdad... conocen una versión, pero no conocen la verdad..." .Con esta frase, el actual magistrado federal procesado por liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales y por enriquecimiento ilícito, Walter Ricardo Bento se defendió este viernes ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.

Su argumento defensivo se extendió por más de 4 horas y concluirá, según se anunció, el próximo miércoles. Llegó a la sede del organismo nacional minutos antes de las 9 y en la vereda detuvo su marcha para que los fotógrafos cumplieran con su trabajo.

Defendió su inocencia con el argumento de que "fueron los medios los que construyeron un monstruo en torno a una persona común y corriente". También en sus palabras cargo contra fiscal Dante Vega, al que acusó de "armar la causa en su contra por un histórico encono personal", además revelo que mantuvo "dos reuniones secretas en la casa del juez Eduardo Pungiéndolas" a cargo de la investigación que dio pie a su procesamiento por cohecho, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario, lavado de activos, y asociación ilícita, entre otros delitos.

Algunas frases

"Soy una persona honesta, y soy inocente. Y lo voy a demostrar con hechos y con prueba". "Nunca fui socio de nadie, porque soy inocente". "No sé si logran entender esta infamia por la que injustamente estoy acá". "Todo esto es por un cargo electoral, políticamente hablando, y por un odio patológico de una persona que perdió conmigo (el fiscal Dante Vega) por el cargo que ostento". "Desde el corazón les pido que no se apresuren cuando tengan que resolver, que analicen las pruebas que voy a presentar. Yo no he cometido ninguna irregularidad, mucho menos delitos".