Multitudinario recibimiento a River en Mendoza
Pasadas las 21 llegó el plantel de River Plate al Hotel Diplomatic en el centro mendocino, donde desde hora temprana aguardaban los hinchas millonarios.
Entrenadores y juveniles participaron de capacitaciones y evaluaciones en Juana Koslay, con miras a los Juegos Evita y torneos nacionales.Deportes28/08/2025Periodistas CuyoNoticias
El pasado fin de semana, la cancha de Los Teros Rugby Club fue sede de una serie de actividades que consolidaron el crecimiento del rugby en la provincia Cuyana, con jornadas de formación y competencia para todas las edades.
Capacitación de rugby infantil
Entrenadores de Los Teros Rugby Club y Chancay Rugby Club participaron en una capacitación destinada al rugby infantil, que combinó práctica y teoría. La actividad estuvo a cargo del licenciado Alejandro Costanzo, oficial provincial de desarrollo, y de Sergio Torres, referente de capacitaciones que viajó especialmente desde Mendoza. La experiencia resultó enriquecedora y dejó a los asistentes muy conformes.
Campus de juveniles: evaluaciones y selección
El sábado se realizó un campus de juveniles con evaluaciones para las categorías M0 (13-14 años), M1 (15-16 años) y M2 (17-18 años). El objetivo principal es conformar los seleccionados provinciales que representarán a San Luis en los Juegos Evita y en el Torneo Nacional M17 en Formosa.
La jornada fue coordinada por Costanzo, junto con Diego Escarafia, Leandro Milanovich y Manolo Latorre, además de entrenadores y profesores de Chancay y Los Teros.
Un gran marco de apoyo
La actividad contó con la presencia de numerosos padres que acompañaron a sus hijos y compartieron un tercer tiempo en el quincho del club. Este gesto reforzó el valor de la camaradería y el espíritu deportivo, pilares fundamentales de la disciplina.
Fecha de primera división postergada
La jornada de primera división masculina y femenina, inicialmente prevista para el domingo, fue reprogramada para este fin de semana en la cancha del Chancay Rugby Club, desde las 15:30 horas.
Los equipos participantes serán:
Chancay Rugby Club (local)
Los Teros Rugby Club (Juana Koslay)
Herradura de Merlo
Cautivas de Merlo (femenino)
La Rivera de Villa Mercedes
Sirena de Villa Mercedes
Posiblemente, Mercedes Rugby Club (femenino)
La expectativa es alta para esta fecha, que reunirá a los mejores equipos de la provincia de San Luis en un encuentro cargado de emoción y pasión por el rugby.
Como le ocurrió con Central Norte en Salta, cayó nuevamente derrotado 1 a 0 ante Deportivo Morón, vuelve con las manos vacias en dos partidos afuera.
En el Feliciano Gambarte donde nunca ganó desde su regreso perdió con Vélez Sarsfield 2 a 0, está solo 3 puntos arriba de Talleres y Aldosivi en la tabla anual.
Empató Guaymallén (hoy cumple 107 años), golearon a Huracán, perdió FADEP y empató Argentina, una de las fechas con mayor cantidad de goles.
El partido entre el Millonario y el Tatengue se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas por 8vos de final de la Copa Argentina el jueves 28 de agosto a las 21.15.
El representante de la escuadra de la Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador del capítulo 4 de la temporada de pista y critérium 2025,
El Pity tapó un penal en tiempo cumplido para que Huracán salvara un punto ante San Martin que sigue puntero, Gutierrez perdió en San Luis ante Estudiantes.
Fue empate ante Los Andes, sigue resignando puntos el Cruzado (el miercoles perdió en Tucumán con San Martin), pero sigue ocupando el 8vo lugar en su grupo.
En el lugar donde murió ahora una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda pedalistas muertos en accidentes viales, llama a compartir la via con respeto y seguridad
El 26 de octubre Mendoza votará con Boleta Única Papel, 2 urnas y 3 boletas distintas. Participarán 1.545.000 electores en los 18 departamentos.
Mendoza tiene un nuevo lugar en el Huentala Hotel, donde la cocina se transforma en un espacio de encuentro, tradición familiar y sabores compartidos.
El sistema de bicicleta pública compartida de Mendoza llega a los dos años de su implementación en el Gran Mendoza con más de 140 mil usuarios activos
El operativo, que tuvo gestión ambiental de Godoy Cruz se realizó con maquinaria municipal y garantizó la disposición ambiental segura de los residuos.