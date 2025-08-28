El pasado fin de semana, la cancha de Los Teros Rugby Club fue sede de una serie de actividades que consolidaron el crecimiento del rugby en la provincia Cuyana, con jornadas de formación y competencia para todas las edades.

Capacitación de rugby infantil

Entrenadores de Los Teros Rugby Club y Chancay Rugby Club participaron en una capacitación destinada al rugby infantil, que combinó práctica y teoría. La actividad estuvo a cargo del licenciado Alejandro Costanzo, oficial provincial de desarrollo, y de Sergio Torres, referente de capacitaciones que viajó especialmente desde Mendoza. La experiencia resultó enriquecedora y dejó a los asistentes muy conformes.

Campus de juveniles: evaluaciones y selección

El sábado se realizó un campus de juveniles con evaluaciones para las categorías M0 (13-14 años), M1 (15-16 años) y M2 (17-18 años). El objetivo principal es conformar los seleccionados provinciales que representarán a San Luis en los Juegos Evita y en el Torneo Nacional M17 en Formosa.

La jornada fue coordinada por Costanzo, junto con Diego Escarafia, Leandro Milanovich y Manolo Latorre, además de entrenadores y profesores de Chancay y Los Teros.

Un gran marco de apoyo

La actividad contó con la presencia de numerosos padres que acompañaron a sus hijos y compartieron un tercer tiempo en el quincho del club. Este gesto reforzó el valor de la camaradería y el espíritu deportivo, pilares fundamentales de la disciplina.

Fecha de primera división postergada

La jornada de primera división masculina y femenina, inicialmente prevista para el domingo, fue reprogramada para este fin de semana en la cancha del Chancay Rugby Club, desde las 15:30 horas.

Los equipos participantes serán:

Chancay Rugby Club (local)

Los Teros Rugby Club (Juana Koslay)

Herradura de Merlo

Cautivas de Merlo (femenino)

La Rivera de Villa Mercedes

Sirena de Villa Mercedes

Posiblemente, Mercedes Rugby Club (femenino)



La expectativa es alta para esta fecha, que reunirá a los mejores equipos de la provincia de San Luis en un encuentro cargado de emoción y pasión por el rugby.