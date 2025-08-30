Primer triunfo de la Lepra de local en el Clausura

En menos de 20 se convirtieron los tres goles del partido. La Lepra pegó primero, centro de Villa, cabezazo de Studer que da en el palo y Enzo Sartori marcaba el primero para Independiente Rivadavia. La Catedral era una fiesta.

Poco duró el festejo, apenas un puñado de minutos despues Hernán López Muñoz, sobrino nieto de Diego Maradona y de pasado en el Tomba lo empató y se lo gritó a los hinchas leprosos, algo que molestó bastante pero no pasó de eso.

A los 17 otra vez arriba la Lepra. Contra letal para la Lepra, Matias Fernandez, que ingresó como titular fue más rápido que el Ruso Rodriguez en el arco del Bicho (otro con pasado tombino) para poner cifras defnitivias 2 a 1 para la Lepra.

Centurión el arquero azul fue responsable por lo que Argentinos no llegara al empate, jugadas clarísimas para la visita no pudieron concretarse por su excelente desempeño, despues a sufrir cuando el dueño de casa se quedó con 10 jugadores por expulsión de Leonard Costa.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Lanús en la Fortaleza, partido que aún no tiene ni fecha ni horario y es porque Los Azules del Parque General San Martin deben jugar su partido de 4tos de final de la Copa Argentina ante Tigre en el estadio de Newells Old Boys, el viernes correspondiente a la fecha FIFA.

En su zona, las posiciones hasta el 8vo puesto que otorga clasificación es ésta: Barracas Central 14 puntos, Central Cordoba 13, Estudiantes 12, Huracan 11, Banfield 10, Union, Boca y Defensa y Justicia 9. La Lepra está en el úndécimo lugar con 8 puntos, pero en la tabla anual acumulativa suma 35 puntos, esta 9no y por ahora clasificando a la Copa Sudamericana.

Sintesis:

Independiente Rivadavia: 2

Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Mauricio Cardillo x Retamar, Pedro Souto x Gomez, Alejo Osella x Sartori, Ezequiel Bonifacio x Fernandez, Leonel Bucca x Amarfil.

Argentinos Juniors: 1

Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Tobías Cardozo, Nicolás Oroz y Hernán López Muñoz; Matías Giménez y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez./ Cambios: Lautaro Giaccone x Oroz, Joaquín Gho x Cardozo, Ismael Sosa x Lozano, Diego Porcel x Lescano, Emiliano Viveros x Prieto.

Árbitro: Facundo Tello./ Expulsado Leonel Costa

Estadio Bautista Gargantini

Fotos Prensa Independiente Rivadavia