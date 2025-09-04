Camión cayó al río Vacas y cerró Cristo Redentor por 16 horas
La Policía de Mendoza detuvo al líder narco del Barrio San Martín y secuestró droga, autos y dinero en un megaoperativo con seis allanamientos.Policiales04/09/2025Periodistas CuyoNoticias
La Policía de Mendoza detuvo al presunto líder narco del Barrio San Martín junto a varios cómplices. En los allanamientos se incautó cocaína, marihuana, autos y más de medio millón de pesos.
Un importante operativo policial llevado adelante por la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, permitió desarticular una organización dedicada al narcomenudeo en la Ciudad de Mendoza.
En la madrugada, bajo la intervención de la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos a cargo de la doctora Patricia Santoni, se realizaron seis allanamientos en el Barrio San Martín y la Cuarta Sección Este. Como resultado, fue detenido A.C.G.P.F., alias “El Cebolla” (36 años), señalado como el líder de la red.
Detenidos
Además de “El Cebolla”, fueron arrestadas otras siete personas:
G.R.J.E. (28 años)
O.A.J.D. (29 años)
P.A.C.H. (49 años)
J.G.E.N. (33 años)
O.A.D.D. (35 años, mujer)
A.M.H.M. (41 años) – detenido por conducir un vehículo con pedido de secuestro por hurto agravado.
P.S.J.D. (37 años) – detenido por registrar un pedido de captura vigente de la Justicia Provincial.
Durante los procedimientos, la Policía secuestró:
200 gramos de cocaína
187,7 gramos de marihuana
Elementos de fraccionamiento
$500.000 en efectivo
14 teléfonos celulares
4 automóviles: un VW Virtus, un VW Bora, un VW Gol y un Citroën Aircross (con pedido de secuestro por hurto agravado).
El despliegue policial contó con la participación del Cuerpo de Infantería, el Grupo Especial de Seguridad y la Unidad de Acción Preventiva, para garantizar la seguridad y evitar posibles fugas o enfrentamientos.
La totalidad de los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Garantías N°3, a cargo de la doctora María Paula Marissi.
Este golpe al narcotráfico en Mendoza significó el desmantelamiento de un punto clave de distribución de drogas en el Barrio San Martín y zonas aledañas.
