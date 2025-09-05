La Fiscal Adjunta Marisol Boschi y la Fiscal María Delia Bringas, de la Fiscalía Especializada en Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores Nº 1 de San Luis, solicitaron este viernes la imputación de Wilson Sánchez por los delitos de incumplimiento de una orden judicial, coacción, amenazas e instigación a cometer delitos en perjuicio de una mujer con la que había mantenido un breve vínculo. Además, pidieron que se le dicte prisión preventiva por 120 días.

La audiencia de formulación de cargos se realizó en el Juzgado de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez subrogante Juan Manuel Montiveros Chada. Sánchez estuvo asistido por la defensora adjunta Lorena Luna, quien pidió aplicar el artículo 40 de la Constitución Provincial de San Luis, que contempla la prórroga de la detención por ocho días con el fin de mejorar la situación procesal del acusado.

De esta manera, la definición sobre su situación legal se resolverá una vez cumplido ese plazo, o antes si lo solicita su defensa técnica.

Los hechos investigados

Según la Fiscalía, el imputado conoció a la denunciante por redes sociales y mantuvo algunos encuentros con ella. Cuando la mujer decidió terminar la relación, comenzó a ser hostigada a través de distintos perfiles y plataformas digitales.

Sánchez le enviaba mensajes amenazantes, difundía fotografías en grupos, realizaba publicaciones con información personal y extendió estas conductas a las hijas mayores de la denunciante y a su círculo cercano.

La situación escaló cuando el acusado ofreció dinero a un tercero para atentar contra la vida de la mujer, hecho que también fue denunciado. A pesar de las medidas judiciales dictadas en junio y agosto que le prohibían el contacto, Sánchez persistió en el hostigamiento.

Entre las pruebas reunidas se encuentran: denuncias y declaraciones de la víctima, informes del Departamento de Delitos Complejos que vinculan al imputado con las cuentas desde donde se realizaron las publicaciones, capturas de mensajes amenazantes, informes de riesgo del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario que calificaron la situación como de alto riesgo, antecedentes del acusado, actas de detención y dispositivos electrónicos secuestrados en allanamientos.

Argumentos de la Fiscalía

Las fiscales remarcaron que existen sólidos elementos de convicción sobre la existencia de los hechos y la participación de Sánchez, y que la prisión preventiva resulta necesaria para resguardar la seguridad de la víctima y su familia, además de asegurar el normal desarrollo del proceso judicial.

Destacaron, además, que el acusado incumplió reiteradamente medidas judiciales y generó un estado de temor constante en la mujer y su entorno.

Cómo sigue el proceso

Sánchez permanecerá detenido en sede policial mientras dure la prórroga. Una vez cumplidos los días o si la defensa solicita su interrupción, se reanudará la audiencia y se definirá su situación procesal.

La prórroga de detención está prevista en el artículo 40 de la Constitución Provincial de San Luis, que habilita al imputado a solicitarla si considera que puede favorecer a su defensa.

