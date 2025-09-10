El sanjuanino Nicolás Tivani sigue haciendo historia

Clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Jockey Club
En la 72° edición, habrá presencia de importantes jockeys, quince carreras y más de 70 caballos de todo el país. La carrera principal será cerca de las 17.
El ciclista oriundo de Pocito, Nicolás Tivani, se consagró campeón en el Gran Premio Jornal de Noticias, destacada como una prestigiosa carrera de Portugal.Deportes10/09/2025Deportes CuyoNoticias
El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani logró una impresionante hazaña al consagrarse campeón del Gran Premio Jornal de Notícias en Portugal. El deportista oriundo de Pocito, que compite para el equipo Aviludo-Louletano-Loulé, dominó la competición de principio a fin, una prueba de su destacada temporada en el Viejo Continente. Este triunfo, es el primero en una carrera por etapas en el calendario europeo para él y reafirma su gran momento deportivo consolidándolo como uno de los principales referentes del ciclismo argentino.
El desempeño de Tivani fue fundamental para su equipo, demostrando una habilidad táctica y una fortaleza física excepcionales a lo largo de los más de 1.300 kilómetros de recorrido. El pedalista se adueñó del maillot de líder en la cuarta etapa y lo defendió hasta el final, una muestra de su consistencia y tenacidad. A lo largo del evento, el sanjuanino se impuso en cuatro de las nueve jornadas, lo que subraya su superioridad frente a los demás competidores y el gran momento que atraviesa.
El campeón dedicó su victoria a su "hermano de la vida" y compañero de equipo, Tomás Contte, quien realizó un esfuerzo considerable para proteger a su líder durante la competencia. Este gesto de reconocimiento resalta el valor del trabajo en equipo en el ciclismo, un deporte que a menudo requiere de una sincronización perfecta y un compromiso total entre sus miembros para alcanzar el éxito colectivo. La colaboración entre ambos deportistas fue clave para el logro alcanzado.
En la clasificación general, el deportista pocitano se mantuvo en lo más alto del podio, seguido por el español Raúl Rota y el portugués Pedro Silva, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. Este triunfo marca un nuevo hito en el palmarés de Tivani, que en este 2025 ya se había consagrado en la Vuelta a San Juan. El cierre de su temporada en Europa promete más éxitos para un atleta que no para de sumar logros.
Fuente Huarpe Deporte
En la 72° edición, habrá presencia de importantes jockeys, quince carreras y más de 70 caballos de todo el país. La carrera principal será cerca de las 17.
Arturo Ovalles y Gonzalo Martín son ntegrantes de la Selección Argentina cy orrerán el relevo este jueves 11 y el cross country el viernes 12.
Junto a la sexta del Rally Provincial hicieron vibrar a la provincia durante tres días. Este domingo tuvo su gran cierre en Boxes de Potrero de los Funes.
El empate de visitante claro que vale, pero el casi descendido Alvarado fue un equipo muy débil al que el Cruzado maipucino podría haber derrotado.
Apenas le duró tres asaltos el tunuyanino Leonel Hinojosa, el combate se desarrolló en la division de los superlivianos en el Polideportivo de Guaymallén.
Empató Guaymallén y lo alcanzó Argentino, sendos triunfos de Huracán y Fadep para seguir a una unidad de los líderes del Clausura de Liga Mendocina.
Huracán Las Heras volvió a perder de local y está fuera de la zona de clasificación, a pesar de ganar a Estudiantes de San Luis lo acucia el descenso.
Gimnasia derrotó a su homónimo jujeño 1 a 0 con un gol en tiempo adicional y ahora es puntero en soledad. Merecido resultado porque siempre lo buscó.
Entrega y dedicación durante todo el camino. Con mucha emoción el Hospital celebró el acto de colación de Residentes 2025 junto a autoridades, familiares y los nuevos especialistas.
Junto a la sexta del Rally Provincial hicieron vibrar a la provincia durante tres días. Este domingo tuvo su gran cierre en Boxes de Potrero de los Funes.
Un motociclista de 43 años murió tras ser embestido por un auto con fallas en los frenos en la Ruta 60, a la altura del puente sobre el Río Mendoza.
La Red Edificar anunció los finalistas de la XI edición de los premios Edificar. La obra del estudio mendocino Michino nominada en categoría Arquitectura de interior
Así lo indica la Encuesta de ManpowerGroup para el 4º trimestre de 2025. Argentina tiene las expectativas más bajas de la región, pero en Cuyo creció.