San Juan honra a su hijo Domingo Sarmiento

En el Día del Maestro, San Juan destaca el Libro Histórico del Año Sarmientino, una obra única que preserva el legado del prócer nacido en esta provincia.

1f19871de6d2f33f46e8c184bb2ed574_XLEn el marco del Día del Maestro, la provincia de San Juan, cuna de Domingo Faustino Sarmiento, recordó al prócer de la educación argentina a través de una obra documental única: el Libro Histórico del Año Sarmientino.

El Ministerio de Gobierno, a través del Archivo General de la Provincia, difundió la existencia de esta colección patrimonial que reúne los actos y homenajes realizados en 1988, cuando se cumplieron cien años del fallecimiento del ilustre sanjuanino. La compilación se originó a partir del Decreto Nº 001-G-4/01/1988, que declaró ese año como “Año Sarmientino”, en reconocimiento al creador de la escuela argentina.

“Es deber del Gobierno y del pueblo de la provincia honrar la memoria de tan ilustre comprovinciano, creador de la Escuela argentina y cuya influencia se proyecta en los destinos de la Nación”, señala el texto que dio origen a esta obra.

Una colección única en el país
El Libro Histórico está compuesto por 8 tomos y 15 volúmenes, disponibles en la Biblioteca Carmen Peñaloza de Varese. Su riqueza documental incluye:

Antecedentes legales, cronología sarmientina y programa oficial
Notas oficiales, actas de la Comisión de Homenaje y adhesiones de organismos nacionales e internacionales.
Discursos de apertura del acto central encabezados por el entonces presidente Raúl Alfonsín, el gobernador sanjuanino Carlos Gómez Centurión y autoridades educativas.
Acciones de ministerios, universidades y asociaciones culturales.
Testimonios fotográficos y recortes periodísticos.

Memoria viva para futuras generaciones
Este compendio no solo preserva los actos protocolares y documentos oficiales, sino también la participación de instituciones educativas, culturales y científicas que mantuvieron vivo el recuerdo de Sarmiento, nacido en San Juan el 15 de febrero de 1811.

El Archivo General de la Provincia invita a investigadores, docentes, estudiantes y público en general a recorrer esta obra que celebra el legado de uno de los máximos referentes de la educación en Argentina y que reafirma el orgullo sanjuanino por su hijo más ilustre.

Para consultas y trámites digitales, se puede acceder a archivogeneral.sanjuan.gob.ar.

