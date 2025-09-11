En el marco del Día del Maestro, la provincia de San Juan, cuna de Domingo Faustino Sarmiento, recordó al prócer de la educación argentina a través de una obra documental única: el Libro Histórico del Año Sarmientino.

El Ministerio de Gobierno, a través del Archivo General de la Provincia, difundió la existencia de esta colección patrimonial que reúne los actos y homenajes realizados en 1988, cuando se cumplieron cien años del fallecimiento del ilustre sanjuanino. La compilación se originó a partir del Decreto Nº 001-G-4/01/1988, que declaró ese año como “Año Sarmientino”, en reconocimiento al creador de la escuela argentina.

San Juan honra a Sarmiento y resguarda el valioso Libro Histórico del Año Sarmientino

“Es deber del Gobierno y del pueblo de la provincia honrar la memoria de tan ilustre comprovinciano, creador de la Escuela argentina y cuya influencia se proyecta en los destinos de la Nación”, señala el texto que dio origen a esta obra.

Una colección única en el país

El Libro Histórico está compuesto por 8 tomos y 15 volúmenes, disponibles en la Biblioteca Carmen Peñaloza de Varese. Su riqueza documental incluye:

Antecedentes legales, cronología sarmientina y programa oficial

Notas oficiales, actas de la Comisión de Homenaje y adhesiones de organismos nacionales e internacionales.

Discursos de apertura del acto central encabezados por el entonces presidente Raúl Alfonsín, el gobernador sanjuanino Carlos Gómez Centurión y autoridades educativas.

Acciones de ministerios, universidades y asociaciones culturales.

Testimonios fotográficos y recortes periodísticos.

Memoria viva para futuras generaciones

Este compendio no solo preserva los actos protocolares y documentos oficiales, sino también la participación de instituciones educativas, culturales y científicas que mantuvieron vivo el recuerdo de Sarmiento, nacido en San Juan el 15 de febrero de 1811.

El Archivo General de la Provincia invita a investigadores, docentes, estudiantes y público en general a recorrer esta obra que celebra el legado de uno de los máximos referentes de la educación en Argentina y que reafirma el orgullo sanjuanino por su hijo más ilustre.

Para consultas y trámites digitales, se puede acceder a archivogeneral.sanjuan.gob.ar.





