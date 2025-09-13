Fiesta de colores y sonrisas en el Bicentenario de San Juan

Más de 2000 niños de Educación Inicial coparon de colores el Estadio del Bicentenario de San Juan. Pertenecen a todas las escuelas de gestión privada de la Provincia y participaron de la Maratón Infantil celebrando así el 60° Aniversario de la Educación Privada. La ministro de Educación, Silvia Fuentes, encabezó el evento participando en cada instancia.

La Educación Privada de la provincia de San Juan celebra su sexagésimo aniversario, bajo el lema “Creciendo y haciendo crecer”. Los festejos se enmarcan además en la semana de la Educación Privada establecida en el calendario escolar.

Las puertas del Estadio del Bicentenario se abrieron este sábado para recibir a más de 2000 alumnos de todos los colegios privados de la provincia y sus familias.

"Este es un día de alegría para la Educación Privada y el nivel inicial. En las salitas siempre se comparten las actividades con la familia para acompañar a nuestros pequeños y también podemos hacerlo en el resto de los niveles". Este evento deportivo que no sólo promueve la actividad física y el trabajo en equipo sino que celebra el valioso aporte de la Educación Privada en nuestra Provincia.

La ministro de Educación, Silvia Fuentes fue la encargada de marcar la largada a cada grupo de niños que, organizados por colores y con gran entusiasmo corrieron hacia la meta ante una tribuna explotada de colores y festejos de las familias que acompañaron. "Con esta maratón infantil disfrutan, educan y celebran juntos familia y escuela", expresó Fuentes.

Del evento participaron también la secretaria de Educación Mariela Lueje, la subsecretaría de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen, la directora de Educación Privada, Alejandra Fernández y la directora de Educación Inicial Laura Castro.

Además estuvieron presentes del ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, el secretario de Deportes Pablo Tabachnik, el subsecretario de Deportes Federados, Santiago de la torre, director de Deportes Federados, Daniel Kenan, el director de Políticas Educativas e Inclusivas, Julian Suraci y el director de Infraestructura de Deportes, Marcos Ferrari