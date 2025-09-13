Fiesta de colores y sonrisas en el Bicentenario de San Juan

Godoy Cruz abre taller gratuito de costura en octubre
La Escuela de Oficios inicia en octubre un taller de costura para mayores de 18 años. Es gratuito, presencial y con cupo limitado. Requiere conocimientos básicos.
Dos mil niños celebran con la Maratón Infantil el 60° Aniversario de la Educación Privada en la provincia, promoviendo la actividad física y trabajo en equipoSociedad13/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Más de 2000 niños de Educación Inicial coparon de colores el Estadio del Bicentenario de San Juan. Pertenecen a todas las escuelas de gestión privada de la Provincia y participaron de la Maratón Infantil celebrando así el 60° Aniversario de la Educación Privada. La ministro de Educación, Silvia Fuentes, encabezó el evento participando en cada instancia.
La Educación Privada de la provincia de San Juan celebra su sexagésimo aniversario, bajo el lema “Creciendo y haciendo crecer”. Los festejos se enmarcan además en la semana de la Educación Privada establecida en el calendario escolar.
Las puertas del Estadio del Bicentenario se abrieron este sábado para recibir a más de 2000 alumnos de todos los colegios privados de la provincia y sus familias.
"Este es un día de alegría para la Educación Privada y el nivel inicial. En las salitas siempre se comparten las actividades con la familia para acompañar a nuestros pequeños y también podemos hacerlo en el resto de los niveles". Este evento deportivo que no sólo promueve la actividad física y el trabajo en equipo sino que celebra el valioso aporte de la Educación Privada en nuestra Provincia.
La ministro de Educación, Silvia Fuentes fue la encargada de marcar la largada a cada grupo de niños que, organizados por colores y con gran entusiasmo corrieron hacia la meta ante una tribuna explotada de colores y festejos de las familias que acompañaron. "Con esta maratón infantil disfrutan, educan y celebran juntos familia y escuela", expresó Fuentes.
Del evento participaron también la secretaria de Educación Mariela Lueje, la subsecretaría de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen, la directora de Educación Privada, Alejandra Fernández y la directora de Educación Inicial Laura Castro.
Además estuvieron presentes del ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, el secretario de Deportes Pablo Tabachnik, el subsecretario de Deportes Federados, Santiago de la torre, director de Deportes Federados, Daniel Kenan, el director de Políticas Educativas e Inclusivas, Julian Suraci y el director de Infraestructura de Deportes, Marcos Ferrari
La Escuela de Oficios inicia en octubre un taller de costura para mayores de 18 años. Es gratuito, presencial y con cupo limitado. Requiere conocimientos básicos.
La Ciudad de Mendoza habilitó un trámite excepcional para acompañar a instituciones que trabajan con discapacidad y atraviesan dificultades económicas.
La actividad musical organizada por Ciudad de Mendoza, se realizará los sábados de septiembre, al mediodía, incluido el primer sábado de octubre.
En el Día del Maestro, San Juan destaca el Libro Histórico del Año Sarmientino, una obra única que preserva el legado del prócer nacido en esta provincia.
En San Francisco, el gobernador Claudio Poggi entregó el Mérito Docente 2025 y reafirmó que la educación es el eje central de su gestión en San Luis.
El concurso invita a personas mayores de 60 años a compartir sus platos tradicionales y transmitir su legado cultural. La receta ganadora representará a Godoy Cruz en la instancia provincial
La Ciudad de San Juan informó cómo será la prestación de los servicios municipales este 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.
El sábado 13 se realizará la 16ª edición de esta propuesta que invita a las personas mayores a moverse, compartir y mejorar su bienestar físico y emocional.
Con el objetivo de mejorar la oferta de servicios y construir una cultura social que reconozca, valore y respete la salud mental como derecho humano fundamental
Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
Nueva ordenanza exige que candidatos a intendente y concejales participen en debates públicos, con transmisión abierta y sanciones por ausencia.
Ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, tiene 26 locales abiertos y continúa creciendo, consolidándose como uno de los mercados más completos de Mendoza.