Votá informado: la plataforma que ofrece Ciudad de Mendoza

En esta plataforma, los ciudadanos de Capital pueden encontrar toda la información que candidatos, partidos y alianzas han dado a conocer, como así también sus propuestas.

El objetivo es claro, empoderar a la ciudadanía para que emita su voto de manera informada y confiada, entendiendo que votar no es sólo ejercer un derecho político, sino también participar activamente, involucrarse y ser protagonista del sistema político electoral. Así, esta iniciativa busca garantizar el acceso a información clara, fidedigna y completa sobre quienes aspiran a representarnos. De esta manera, se promueve no sólo la elección de personas, sino la adhesión consciente a proyectos de ciudad, provincia y país.

¿Qué información ofrece la plataforma Votá Informado?

A través de la plataforma, la ciudadanía puede conocer:

– Perfil del candidato y su biografía.

– Perfiles de los partidos políticos: historia, alianzas y trayectoria.

– Derechos y obligaciones ciudadanas en el proceso electoral.

– Plataformas y propuestas de los partidos y alianzas que compiten a nivel presidencial.



Un paso más hacia una democracia sólida

Con esta medida, la Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con un proceso electoral transparente y participativo, donde la información es un puente entre los representantes y la comunidad.

En esta experiencia, la información sobre los candidatos podrá encontrase a partir del 21 de septiembre.

Mediante esta plataforma, partidos, alianzas y ciudadanía tienen en sus manos la oportunidad de construir un voto consciente, responsable y transformador.