Roban la medalla panamericana de “Puly” Villegas

En la madrugada de este lunes pasado, delincuentes ingresaron a la vivienda del reconocido pelotari Alfredo “Puly” Villegas, en San Luis, y robaron la medalla de oro que obtuvo en los Juegos Panamericanos 2023. El hecho fue denunciado en sede policial y es investigado como robo en vivienda.
Villegas relató que descubrió el faltante horas después del ingreso de los ladrones y expresó su profundo pesar por la pérdida. “Muy triste me siento, agradezco mucho si me ayudan a difundir para que la pueda recuperar”, dijo el deportista.
Aunque los intrusos tuvieron acceso a otros objetos de valor, solo se llevaron la presea deportiva, un elemento sin precio económico pero de enorme valor sentimental, ya que simboliza años de entrenamiento y esfuerzo.
La familia radicó la denuncia y solicitó colaboración a la comunidad para dar con la medalla. Además, ofrecieron una recompensa a quien pueda aportar datos certeros que permitan recuperarla. Quienes tengan información pueden comunicarse al 2664-324708.
Gendarmería detuvo a 8 personas y secuestró cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero, vehículos y equipos para cultivo en varios departamentos.
Al menos un motociclista resultó lesionado al caer sobre la RN N° 7 a la altura de la Curva de Guido. El tránsito estuvo demorado por las tareas de auxilio.
Un joven de 20 años sufrió múltiples fracturas al impactar su moto contra una camioneta Toyota Hilux en avenida Libertador y Las Palmas, en San Juan.
Un Peugeot 207 volcó en la Rotonda del Cóndor. Bomberos rescataron a una persona atrapada y ambos ocupantes fueron asistidos por traumatismos.
La Policía Vial de Mendoza detectó a cinco automovilistas con alcoholemia positiva en un operativo superaban el límite legal permitido.
Franco Ontiveros, de 19 años, murió tras impactar con un camión en calle Núñez, Lavalle (Mendoza). El conductor del rodado mayor dio alcoholemia 0.0 g/L.
Un hombre con pedido de captura cayó tras intentar ingresar a una vivienda en Albardón. Su cómplice escapó y la moto en la que circulaban tenía pedido de secuestro.
El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 20, en 9 de Julio. Tres personas resultaron heridas y uno de los conductores presentaba signos de ebriedad.
Ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, tiene 26 locales abiertos y continúa creciendo, consolidándose como uno de los mercados más completos de Mendoza.
No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.
El actual decano José Balacco fue reelegido al frente de la casa de estudios y Miguel Tornello lo acompañará como vicedecano durante el período 2025-2029.
Anote otro que se baja del campeonato de la Liga: Algarrobal, hasta el final del Clausura sumarán puntos todos los que debian enfrentar al Ladrillero.