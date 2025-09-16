Roban la medalla panamericana de “Puly” Villegas

En la madrugada de este lunes pasado, delincuentes ingresaron a la vivienda del reconocido pelotari Alfredo “Puly” Villegas, en San Luis, y robaron la medalla de oro que obtuvo en los Juegos Panamericanos 2023. El hecho fue denunciado en sede policial y es investigado como robo en vivienda.

Villegas relató que descubrió el faltante horas después del ingreso de los ladrones y expresó su profundo pesar por la pérdida. “Muy triste me siento, agradezco mucho si me ayudan a difundir para que la pueda recuperar”, dijo el deportista.

Aunque los intrusos tuvieron acceso a otros objetos de valor, solo se llevaron la presea deportiva, un elemento sin precio económico pero de enorme valor sentimental, ya que simboliza años de entrenamiento y esfuerzo.

La familia radicó la denuncia y solicitó colaboración a la comunidad para dar con la medalla. Además, ofrecieron una recompensa a quien pueda aportar datos certeros que permitan recuperarla. Quienes tengan información pueden comunicarse al 2664-324708.