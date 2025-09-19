El paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este sábado

El Coordinador General del Paso Internacional Cristo Redentor y Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras de Argentina. Justo José Bascolo, informó a través de un comunicado que este sábado 20 de setiembre apartir de las 12:00 horas se procederá al cierre preventivo del paso que une Argentina con Chile en la provincia de Mendoza.

Los usuarios del paso deberán reprogramar su viaje en base a la disposición de las autoridades a cargo del corredor bioceánico para este sábado donde para resguardar la seguridad en el tránsito se permanecerá cerrado con corte de circulación en Uspallata desde las 10:00 horas en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Los reportes meteorológicos anticipan condiciones de inestabilidad con nevadas en cordillera, lo que motiva esta medida preventiva.

Para evitar inconvenientes y planificar el viaje con anticipación, se recomienda consultar el estado actualizado del Paso Cristo Redentor en los sitios oficiales: Centros de Frontera