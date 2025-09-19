El paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este sábado

Mendoza se suma al Programa de Etiquetado de Viviendas
La provincia firmó un convenio con Nación para unificar criterios de eficiencia energética y avanzar en la aplicación de su ley de etiquetado de viviendas.
Ante los pronósticos que señalan inestabilidad con nevadas en cordillera, las autoridades dispusieron el cierre del paso a Chile a partir de las 12 horas
El Coordinador General del Paso Internacional Cristo Redentor y Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras de Argentina. Justo José Bascolo, informó a través de un comunicado que este sábado 20 de setiembre apartir de las 12:00 horas se procederá al cierre preventivo del paso que une Argentina con Chile en la provincia de Mendoza.
Los usuarios del paso deberán reprogramar su viaje en base a la disposición de las autoridades a cargo del corredor bioceánico para este sábado donde para resguardar la seguridad en el tránsito se permanecerá cerrado con corte de circulación en Uspallata desde las 10:00 horas en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.
Los reportes meteorológicos anticipan condiciones de inestabilidad con nevadas en cordillera, lo que motiva esta medida preventiva.
Para evitar inconvenientes y planificar el viaje con anticipación, se recomienda consultar el estado actualizado del Paso Cristo Redentor en los sitios oficiales: Centros de Frontera
