El paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este sábado

Ante los pronósticos que señalan inestabilidad con nevadas en cordillera, las autoridades dispusieron el cierre del paso a Chile a partir de las 12 horas

paso a ChileEl Coordinador General del Paso Internacional Cristo Redentor y Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras de Argentina.  Justo José Bascolo, informó a través de un comunicado que este sábado 20 de setiembre apartir de las 12:00 horas se procederá al cierre preventivo del paso que une Argentina con Chile en la provincia de Mendoza.  

Los usuarios del paso deberán reprogramar su viaje en base a la disposición de las autoridades a cargo del corredor bioceánico para este sábado donde para resguardar la seguridad en el tránsito se permanecerá cerrado con corte de circulación en Uspallata desde las 10:00 horas en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Los reportes meteorológicos anticipan condiciones de inestabilidad con nevadas en cordillera, lo que motiva esta medida preventiva.

Para evitar inconvenientes y planificar el viaje con anticipación, se recomienda consultar el estado actualizado del Paso Cristo Redentor en los sitios oficiales: Centros de Frontera 

