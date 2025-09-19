Joven motociclista murió en un choque con un colectivo

Choque frontal en RN7 entre Uspallata y Potrerillos
Una joven de 24 años resultó gravemente herida en el siniestro vial en alta montaña este viernes por la tarde, fue trasladada al hospital Central de Mendoza
El siniestro ocurrió en Carril Retamo y calle Arias. La víctima, de 21 años, falleció tras colisionar contra un colectivo que giraba en la intersección.
Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un joven motociclista este lunes por la tarde en el departamento de Junín en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 hs. en la intersección de Carril Retamo y calle Arias, en la localidad de Philips, jurisdicción de la Comisaría 19°.
La víctima fatal fue identificada como Luis Fuentes, de 21 años, quien circulaba en una motocicleta Gilera 200 c.c. modelo SMX de color negro en dirección de este a oeste por Carril Retamo. Según las primeras pericias, delante de él transitaba un colectivo de la empresa Dicetours, interno 35, Mercedes Benz dominio OBS-946, conducido por Claudio R., de 48 años.
De acuerdo a los datos preliminares, el colectivo habría intentado girar hacia el sur por calle Arias cuando la moto, al intentar adelantarse, impactó contra el costado izquierdo del rodado mayor. Producto del choque, Fuentes fue trasladado de urgencia al Hospital Saporiti, donde la médica de guardia, Dra. Fernández, constató su fallecimiento.
En el lugar trabajó Policía Científica para determinar la mecánica exacta del accidente. El dosaje de alcohol practicado al chofer del colectivo arrojó 0,0 gramos de alcohol en sangre. Interviene en la causa la Oficina Fiscal de Junín, mientras se investigan las circunstancias que desencadenaron el fatal episodio.
La Justicia de San Luis autorizó acceder a las cuentas de Ramón Ezequiel Cruz, investigado por presunto fraude y desvío de fondos públicos en Las Aguadas.
San Luis, Mendoza y San Juan acordaron unificar controles y estrategias para frenar el abigeato y el mercado clandestino de carne en la región.
Delincuentes ingresaron a su casa en San Luis y se llevaron la medalla de oro obtenida en 2023. La familia pide ayuda y ofrece recompensa para recuperarla.
Gendarmería detuvo a 8 personas y secuestró cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero, vehículos y equipos para cultivo en varios departamentos.
Al menos un motociclista resultó lesionado al caer sobre la RN N° 7 a la altura de la Curva de Guido. El tránsito estuvo demorado por las tareas de auxilio.
Un joven de 20 años sufrió múltiples fracturas al impactar su moto contra una camioneta Toyota Hilux en avenida Libertador y Las Palmas, en San Juan.
Un Peugeot 207 volcó en la Rotonda del Cóndor. Bomberos rescataron a una persona atrapada y ambos ocupantes fueron asistidos por traumatismos.
Las actividades delictivas tienden a ser más agudas en lugares donde no hay suficiente alumbrado público, calles con difícil acceso y áreas poco vigiladas o con reducida visibilidad.
Manifestantes y el intendente Omar Félix denunciaron represión policial con golpes y gas pimienta durante el acto en defensa de la universidad pública.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
La fiesta de las letras en esta edición estará dedicada al historietista, Juan Giménez. Habrá actividades en distintos departamentos de la provincia de Mendoza
El prestigioso Concurso Mejor Sommelier de Argentina se realizará del 1 al 3 de noviembre y reunirá a los principales talentos de la sommellerie nacional.