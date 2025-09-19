Joven motociclista murió en un choque con un colectivo

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un joven motociclista este lunes por la tarde en el departamento de Junín en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 hs. en la intersección de Carril Retamo y calle Arias, en la localidad de Philips, jurisdicción de la Comisaría 19°.

La víctima fatal fue identificada como Luis Fuentes, de 21 años, quien circulaba en una motocicleta Gilera 200 c.c. modelo SMX de color negro en dirección de este a oeste por Carril Retamo. Según las primeras pericias, delante de él transitaba un colectivo de la empresa Dicetours, interno 35, Mercedes Benz dominio OBS-946, conducido por Claudio R., de 48 años.

De acuerdo a los datos preliminares, el colectivo habría intentado girar hacia el sur por calle Arias cuando la moto, al intentar adelantarse, impactó contra el costado izquierdo del rodado mayor. Producto del choque, Fuentes fue trasladado de urgencia al Hospital Saporiti, donde la médica de guardia, Dra. Fernández, constató su fallecimiento.

En el lugar trabajó Policía Científica para determinar la mecánica exacta del accidente. El dosaje de alcohol practicado al chofer del colectivo arrojó 0,0 gramos de alcohol en sangre. Interviene en la causa la Oficina Fiscal de Junín, mientras se investigan las circunstancias que desencadenaron el fatal episodio.