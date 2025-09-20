Operativo vehicular por “El baile más grande del universo”

El paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este sábado
Este sábado, Potrero de los Funes será el epicentro de una verdadera fiesta popular con la realización de “El baile más grande del universo”, que tendrá como gran figura a Carlos “La Mona” Jiménez. El evento se desarrollará en la zona de boxes del circuito internacional, donde se espera una masiva concurrencia de público.
Para garantizar la seguridad, el orden y la fluidez vehicular, la Policía de San Luis anunció un amplio operativo de tránsito que comenzará a las 16:30 del sábado y se extenderá hasta las 02:00 hs. del domingo, incluyendo controles de alcoholemia y tareas de prevención.
Accesos habilitados
Quienes asistan al espectáculo podrán ingresar a Potrero de los Funes por:
Ruta provincial 18
Camino del Mirador Potrero – La Punta
Localidad de El Volcán
En estos sectores y sus alrededores habrá puestos de control en puntos estratégicos:
Rotonda Cruz de Piedra
Empalme de la ruta del Portezuelo y la ruta 18
Ruta 18 frente al cementerio Parque de la Quebrada
Ruta 18 y Avenida del Circuito (La Horquilla)
Avenida del Circuito frente a boxes y en distintos cruces internos
Cortes totales de tránsito
A partir de las 23:00 hs. , se aplicará un corte total en la rotonda Cruz de Piedra hacia Potrero de los Funes.
Residentes: quienes vivan en la localidad deberán ingresar únicamente por la ruta de El Volcán.
Se interrumpirá también el paso en calle Los Paraísos y el acceso al camino del Mirador Potrero–La Punta, por lo que el tránsito hacia La Punta deberá realizarse exclusivamente por la ruta 18 (puesto La Horquilla).
Una vez finalizado el evento, la única salida hacia la ciudad de San Luis será por la ruta provincial 18, mientras que permanecerán cerrados los accesos hacia el camino del Mirador y hacia El Volcán.
La Policía recomendó a los asistentes planificar con anticipación su llegada y regreso, respetar las indicaciones del personal de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol para garantizar una noche de celebración segura.
La provincia firmó un convenio con Nación para unificar criterios de eficiencia energética y avanzar en la aplicación de su ley de etiquetado de viviendas.
La fiesta de las letras en esta edición estará dedicada al historietista, Juan Giménez. Habrá actividades en distintos departamentos de la provincia de Mendoza
Manifestantes y el intendente Omar Félix denunciaron represión policial con golpes y gas pimienta durante el acto en defensa de la universidad pública.
El Ministerio de Seguridad informó que la movilización en Mendoza fue pacífica, salvo en San Rafael, donde un tumulto dejó policías heridos y elementos sustraídos.
El gobernador sanjuanino inauguró la remodelación del CAPS en 25 de Mayo, que duplicó su superficie y sumó especialidades para 2.600 vecinos.
La jornada está destinada al público en general y se realizará los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre en el Museo Casa de San Martín.
Hasta el sábado 20 de septiembre, la Ciudad se pone dulce con promociones, descuentos y degustaciones en chocolaterías y pastelerías de la capital mendocina.
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
El prestigioso Concurso Mejor Sommelier de Argentina se realizará del 1 al 3 de noviembre y reunirá a los principales talentos de la sommellerie nacional.