Operativo vehicular por “El baile más grande del universo”

Este sábado, Potrero de los Funes será el epicentro de una verdadera fiesta popular con la realización de “El baile más grande del universo”, que tendrá como gran figura a Carlos “La Mona” Jiménez. El evento se desarrollará en la zona de boxes del circuito internacional, donde se espera una masiva concurrencia de público.

Para garantizar la seguridad, el orden y la fluidez vehicular, la Policía de San Luis anunció un amplio operativo de tránsito que comenzará a las 16:30 del sábado y se extenderá hasta las 02:00 hs. del domingo, incluyendo controles de alcoholemia y tareas de prevención.

Accesos habilitados

Quienes asistan al espectáculo podrán ingresar a Potrero de los Funes por:

Ruta provincial 18

Camino del Mirador Potrero – La Punta

Localidad de El Volcán

En estos sectores y sus alrededores habrá puestos de control en puntos estratégicos:

Rotonda Cruz de Piedra

Empalme de la ruta del Portezuelo y la ruta 18

Ruta 18 frente al cementerio Parque de la Quebrada

Ruta 18 y Avenida del Circuito (La Horquilla)

Avenida del Circuito frente a boxes y en distintos cruces internos



Cortes totales de tránsito

A partir de las 23:00 hs. , se aplicará un corte total en la rotonda Cruz de Piedra hacia Potrero de los Funes.

Residentes: quienes vivan en la localidad deberán ingresar únicamente por la ruta de El Volcán.

Se interrumpirá también el paso en calle Los Paraísos y el acceso al camino del Mirador Potrero–La Punta, por lo que el tránsito hacia La Punta deberá realizarse exclusivamente por la ruta 18 (puesto La Horquilla).

Una vez finalizado el evento, la única salida hacia la ciudad de San Luis será por la ruta provincial 18, mientras que permanecerán cerrados los accesos hacia el camino del Mirador y hacia El Volcán.

La Policía recomendó a los asistentes planificar con anticipación su llegada y regreso, respetar las indicaciones del personal de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol para garantizar una noche de celebración segura.