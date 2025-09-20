Ciclista murió embestido por una camioneta en Lavalle

Tragedia en Maipú: joven murió tras chocar su auto
Tomás Amico, de 25 años, murió al impactar su Chevrolet Corsa contra un muro y un poste en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.
El accidente ocurrió en Costa de Araujo. Lautaro Arabel, de 20 años, murió en el lugar tras ser colisionado por una Ford F-100 con alcoholemia negativo.
Un joven ciclista de 20 años perdió la vida este sábado por la noche en un siniestro vial registrado en Costa de Araujo, Lavalle, provincia de Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 21:46 horas en calle Núñez, entre calle 24 y General Ortega, frente a la Finca Coraltí, según informó la Comisaría 63°.
La víctima fatal fue identificada como Lautaro Arabel, quien circulaba en bicicleta de Sur a Norte por calle Núñez cuando, por causas que se investigan, fue embestido por alcance por una camioneta Ford F-100 conducida por Daniel B., de 63 años, que transitaba en el mismo sentido.
Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y el profesional médico constató la muerte en el acto del joven ciclista.
Efectivos de Policía Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado negativo. En el sitio trabajaron personal de Científica y del Técnico de Emergencias en Accidentología Vial (TEN), mientras que la Dra. Peñaranda, de la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras-Lavalle, dispuso las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.
Las autoridades pidieron a los automovilistas circular con máxima precaución por la zona mientras continúan las pericias.
Un dato relevante: en julio de 2023 se informó que, de los 66 muertos por siniestros viales en lo que va de ese año, 10 (el 15%) eran ciclistas.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
El siniestro ocurrió en el km 726, entre Fraga y Liborio Luna en San Luis. El conductor, oriundo de Córdoba, resultó ileso y fue asistido en el lugar.
El siniestro ocurrió en Carril Retamo y calle Arias. La víctima, de 21 años, falleció tras colisionar contra un colectivo que giraba en la intersección.
Una joven de 24 años resultó gravemente herida en el siniestro vial en alta montaña este viernes por la tarde, fue trasladada al hospital Central de Mendoza
La Justicia de San Luis autorizó acceder a las cuentas de Ramón Ezequiel Cruz, investigado por presunto fraude y desvío de fondos públicos en Las Aguadas.
San Luis, Mendoza y San Juan acordaron unificar controles y estrategias para frenar el abigeato y el mercado clandestino de carne en la región.
Delincuentes ingresaron a su casa en San Luis y se llevaron la medalla de oro obtenida en 2023. La familia pide ayuda y ofrece recompensa para recuperarla.
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
Manifestantes y el intendente Omar Félix denunciaron represión policial con golpes y gas pimienta durante el acto en defensa de la universidad pública.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
El prestigioso Concurso Mejor Sommelier de Argentina se realizará del 1 al 3 de noviembre y reunirá a los principales talentos de la sommellerie nacional.