Ciclista murió embestido por una camioneta en Lavalle

Un joven ciclista de 20 años perdió la vida este sábado por la noche en un siniestro vial registrado en Costa de Araujo, Lavalle, provincia de Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 21:46 horas en calle Núñez, entre calle 24 y General Ortega, frente a la Finca Coraltí, según informó la Comisaría 63°.

La víctima fatal fue identificada como Lautaro Arabel, quien circulaba en bicicleta de Sur a Norte por calle Núñez cuando, por causas que se investigan, fue embestido por alcance por una camioneta Ford F-100 conducida por Daniel B., de 63 años, que transitaba en el mismo sentido.

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y el profesional médico constató la muerte en el acto del joven ciclista.

Efectivos de Policía Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado negativo. En el sitio trabajaron personal de Científica y del Técnico de Emergencias en Accidentología Vial (TEN), mientras que la Dra. Peñaranda, de la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras-Lavalle, dispuso las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.

Las autoridades pidieron a los automovilistas circular con máxima precaución por la zona mientras continúan las pericias.



Un dato relevante: en julio de 2023 se informó que, de los 66 muertos por siniestros viales en lo que va de ese año, 10 (el 15%) eran ciclistas.