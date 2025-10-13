Tragedia en Alto Pencoso tras festejos del Lobo

Rescataron a dos andinistas extraviados en el Paraje Las Leñas
Ante el alerta, efectivos del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) dependiente del Escuadrón 27 “Uspallata” activaron el protocolo de búsqueda.
Simpatizantes de Gimnasia y Esgrima de Mendoza volvían de Buenos Aires cuando sufrieron un vuelco fatal en la Autopista de las Serranías Puntanas.Policiales13/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Una tragedia enluta a la familia de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Este domingo 12 de octubre, cerca de las 15:55 horas, un grave accidente ocurrió en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Alto Pencoso. Un automóvil Honda Fit color gris oscuro, en el que viajaban simpatizantes del club mendocino, volcó y quedó apoyado sobre su techo.
Viajaban desde Buenos Aires tras el ascenso
Según informaron fuentes policiales, los ocupantes del vehículo regresaban desde Buenos Aires, donde Gimnasia y Esgrima había conseguido el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. En el rodado se trasladaba una familia oriunda de Mendoza.
Dos víctimas fatales y tres heridos
El siniestro dejó un saldo de cinco personas asistidas. Lamentablemente, un bebé de dos meses y un joven de 18 años perdieron la vida en el lugar. En tanto, dos mujeres de 23 y 40 años y un hombre de 44 fueron asistidos por personal médico del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO) y del Centro de Salud de Balde. Los tres fueron derivados de urgencia al Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis.
Intervención policial y causas del hecho
En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 29ª, bomberos, Policía Científica y la División Criminalística de la Unidad Regional de Orden Público N° 5. El vehículo sufrió importantes daños en la carrocería y varios objetos personales quedaron esparcidos sobre la calzada.
Investigación judicial en marcha
Por disposición del fiscal adjunto de Instrucción N° 1, Dr. Juan Pablo Díaz Estopiñán, se ordenó la extracción de sangre al conductor del vehículo para determinar si se encontraba bajo los efectos de alcohol o sustancias. Las pericias continúan para establecer las causas del vuelco que tiñó de luto el regreso de los hinchas del “Lobo” mendocino.
Ante el alerta, efectivos del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) dependiente del Escuadrón 27 “Uspallata” activaron el protocolo de búsqueda.
Se habían desorientado en el descenso y quedaron extraviados en un barranco, Gendarmería Nacional llegó hasta donde estaban, asistieron y auxiliaron para regresar
Bomberos de San Luis desactivaron y destruyeron un proyectil de artillería de 155 milímetros encontrado en un campo de la zona de Los Médanos.
Cuatro vehículos colisionaron este sábado al mediodía en avenida España e Ituzaingó. Un hombre de 71 años fue trasladado al hospital con una lesión.
El operativo se realizó en avenida Lafinur y Las Heras, en la ciudad de San Luis. Los controles detectaron niveles de alcohol de hasta 1,28 g/l.
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.
El accidente ocurrió en la madrugada del viernes 10 de octubre en San Luis. El conductor fue asistido y no presentó lesiones ni alcohol en sangre.
La Policía secuestró cocaína valuada en más de 1,5 millones de pesos durante dos operativos realizados en barrios del sur de Villa Mercedes.
La propuesta reunió a participantes de Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, donde se compartieron experiencias y tuvo lugar una innovadora competencia.
El gobernador Claudio Poggi anunció la entrega de hasta 8.000 bicicletas en 2026 y convocó a bicicleteros locales a diseñar el nuevo modelo TuBi.
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
Bomberos de Godoy Cruz y Las Heras trabajan para controlar un incendio en el basural de Campo Pappa. No hay riesgo de propagación.