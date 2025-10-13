Tragedia en Alto Pencoso tras festejos del Lobo

Una tragedia enluta a la familia de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Este domingo 12 de octubre, cerca de las 15:55 horas, un grave accidente ocurrió en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Alto Pencoso. Un automóvil Honda Fit color gris oscuro, en el que viajaban simpatizantes del club mendocino, volcó y quedó apoyado sobre su techo.

Viajaban desde Buenos Aires tras el ascenso

Según informaron fuentes policiales, los ocupantes del vehículo regresaban desde Buenos Aires, donde Gimnasia y Esgrima había conseguido el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. En el rodado se trasladaba una familia oriunda de Mendoza.

Dos víctimas fatales y tres heridos

El siniestro dejó un saldo de cinco personas asistidas. Lamentablemente, un bebé de dos meses y un joven de 18 años perdieron la vida en el lugar. En tanto, dos mujeres de 23 y 40 años y un hombre de 44 fueron asistidos por personal médico del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO) y del Centro de Salud de Balde. Los tres fueron derivados de urgencia al Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis.

Intervención policial y causas del hecho

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 29ª, bomberos, Policía Científica y la División Criminalística de la Unidad Regional de Orden Público N° 5. El vehículo sufrió importantes daños en la carrocería y varios objetos personales quedaron esparcidos sobre la calzada.

Investigación judicial en marcha

Por disposición del fiscal adjunto de Instrucción N° 1, Dr. Juan Pablo Díaz Estopiñán, se ordenó la extracción de sangre al conductor del vehículo para determinar si se encontraba bajo los efectos de alcohol o sustancias. Las pericias continúan para establecer las causas del vuelco que tiñó de luto el regreso de los hinchas del “Lobo” mendocino.