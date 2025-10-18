Conductor herido tras chocar en Juan Jorba

Auto volcó en autopista puntana sin heridos graves
Un Peugeot 2008 volcó tras esquivar un jabalí en la Autopista de las Serranías Puntanas. El conductor y sus hijas resultaron fuera de peligro.
Un hombre de 54 años resultó herido luego de perder el control de su furgón y chocar contra un árbol sobre la Ruta Nacional 8.Policiales18/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Un accidente de tránsito ocurrido este viernes por la tarde en la localidad de Juan Jorba, provincia de San Luis, dejó como saldo un hombre herido. El hecho tuvo lugar alrededor de las 15:30 horas, a la altura del kilómetro 708 de la Ruta Nacional N° 8.
Según informaron desde la Comisaría Seccional 11° de Villa Mercedes, el vehículo involucrado fue un furgón Mercedes Benz Sprinter, que transportaba insumos médicos y de laboratorio. El rodado era conducido por un hombre de 54 años, que se desplazaba en sentido Este-Oeste.
Pérdida de control y colisión
Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado al costado de la ruta. El fuerte golpe provocó daños importantes en la parte frontal del furgón y diversas lesiones en el conductor.
Personal del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO) acudió rápidamente al lugar y asistió al herido, quien fue trasladado en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes para recibir atención médica más compleja.
Intervención policial y peritajes
Efectivos policiales trabajaron en el sitio para asegurar la zona del accidente, recoger documentación y trasladar los elementos que eran transportados en el vehículo. Además, se realizó un test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l de alcohol en sangre).
Las pericias están a cargo de la Policía de San Luis, que busca determinar si el siniestro se debió a una falla mecánica, distracción o condiciones del camino.
