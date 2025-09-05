BiciTRAN en el Foro Argentino de la bicicleta en Tucumán

Tucumán será el epicentro de la movilidad sustentable
Foro Argentino de la Bicicleta, nueva oportunidad para debatir el rol de la bicicleta como herramienta de transformación urbana, social y ambiental.
El modelo de bicicleta pública compartida de Mendoza despertó gran interés en el FAB demostrando su consolidación como uno de los mejores transportes sustentables del paísBicicleta Amiga05/09/2025Periodistas CuyoNoticias
La 7° Edición del Foro Argentino de la Bicicleta comenzó este viernes en San Miguel de Tucumán reuniendo a referentes de todo el país para repensar la movilidad urbana desde una perspectiva sostenible, inclusiva y ciudadana. Mendoza con biciTRAN estuvo presente en uno de los paneles junto a la provincia de La Rioja y Catamarca.
Durante la primera jornada, se destacó la participación de Javier Passera, gerente de biciTRAN Mendoza, quien señaló el buen clima que se vive en el Foro, compartió los avances del sistema público de bicicletas en la provincia que lo posiciona como uno de los más importantes del país en cuanto cobertura geográfica y cantidad de usuarios, más de 140 mil usuarios activos.
La experiencia de Mendoza fue ampliamente valorada por los asistentes al FAB que se mostraron muy interesados en conocer como se desarrolló la implementación y funcionamiento del sistema de bicis públicas, que a difirencia de Catamarca y La Rioja, es más grande en cobertura, estaciones, movilidades, funciona con menor cantiad de empelados y es pago.
La bicicleta no es sólo una alternativa de transporte, es una herramienta de transformación social que permite repensar la movilidad desde un punto de vista más integral, tomando relevancia la articulación entre gobiernos locales y organizaciones civiles para garantizar infraestructuras seguras y accesibles.
El desafío es un cambio de paradigma, generando un cambio cultural necesario para convertir el uso de la bicicleta en política pública de transporte.
Uno de los temas insoslayable en el primer día del Foro Argentino de la Bicicleta, fue la seguridad vial, en medio del hecho que involucra a José “Cheo” Hernández, ciclista tucumano que sufrió un grave accidente en El Cadillal. Su caso fue mencionado como símbolo de la urgencia por mejorar la infraestructura vial y proteger a quienes eligen la bicicleta como medio de transporte.
Para cerrar el primer día del Foro se organizó una bicicleteada que partió desde el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán y recorrió los principales parques de la ciudad capital.
