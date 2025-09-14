Ciudad de Mendoza en el IV Encuentro Regional de Turismo

La ciudad de Mendoza tuvo un rol protagónico en el IV Encuentro Regional de Turismo en San Luis. La Capital participó activamente en el evento que reunió a referentes del sector turístico de la región Cuyo, realizado los días 5 y 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de La Punta.

Ciudad de Mendoza dijo presente en el IV Encuentro Regional de Turismo desarrollado en San Luis. El evento reunió a más de 600 asistentes, 22 stands y representantes de instituciones, municipios, prestadores y escuelas de toda la región de Cuyo, consolidándose como un espacio clave de debate, capacitación e integración para el sector.

En este marco, el subsecretario de Turismo de la Ciudad de Mendoza, lic. Felipe Rinaldo, presentó la estrategia de internacionalización de la capital mendocina, orientada a posicionarla como un destino competitivo en el mercado global. La exposición de Rinaldo formó parte de un nutrido cronograma de disertaciones junto a especialistas de Mendoza, San Luis y San Juan, y fue valorada por los participantes por su mirada innovadora y su aporte a la construcción de una identidad turística regional.

Además de las conferencias, el encuentro incluyó ferias de prestadores, charlas magistrales, capacitaciones y un concurso educativo que convocó a ocho escuelas de la región. En la segunda jornada, se anunció un importante avance: a partir de 2026 el evento se transformará en el Congreso Regional de Turismo, con sede rotativa entre Mendoza, San Juan y San Luis, y con la incorporación de universidades nacionales.

“La participación de la Ciudad en este encuentro refleja nuestro compromiso con el desarrollo turístico regional y con la integración de Cuyo como destino de excelencia”, afirmó el lic. Rinaldo tras su presentación. De esta manera, la capital mendocina reafirma su liderazgo en materia turística, aportando su voz y experiencia en un espacio que se proyecta como el principal ámbito de articulación y crecimiento del turismo cuyano.