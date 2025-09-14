Ciudad de Mendoza en el IV Encuentro Regional de Turismo

Godoy Cruz abre taller gratuito de costura en octubre
La ciudad de Mendoza tuvo un rol protagónico en el IV Encuentro Regional de Turismo en San Luis. La Capital participó activamente en el evento que reunió a referentes del sector turístico de la región Cuyo, realizado los días 5 y 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de La Punta.
Ciudad de Mendoza dijo presente en el IV Encuentro Regional de Turismo desarrollado en San Luis. El evento reunió a más de 600 asistentes, 22 stands y representantes de instituciones, municipios, prestadores y escuelas de toda la región de Cuyo, consolidándose como un espacio clave de debate, capacitación e integración para el sector.
En este marco, el subsecretario de Turismo de la Ciudad de Mendoza, lic. Felipe Rinaldo, presentó la estrategia de internacionalización de la capital mendocina, orientada a posicionarla como un destino competitivo en el mercado global. La exposición de Rinaldo formó parte de un nutrido cronograma de disertaciones junto a especialistas de Mendoza, San Luis y San Juan, y fue valorada por los participantes por su mirada innovadora y su aporte a la construcción de una identidad turística regional.
Además de las conferencias, el encuentro incluyó ferias de prestadores, charlas magistrales, capacitaciones y un concurso educativo que convocó a ocho escuelas de la región. En la segunda jornada, se anunció un importante avance: a partir de 2026 el evento se transformará en el Congreso Regional de Turismo, con sede rotativa entre Mendoza, San Juan y San Luis, y con la incorporación de universidades nacionales.
“La participación de la Ciudad en este encuentro refleja nuestro compromiso con el desarrollo turístico regional y con la integración de Cuyo como destino de excelencia”, afirmó el lic. Rinaldo tras su presentación. De esta manera, la capital mendocina reafirma su liderazgo en materia turística, aportando su voz y experiencia en un espacio que se proyecta como el principal ámbito de articulación y crecimiento del turismo cuyano.
La Escuela de Oficios inicia en octubre un taller de costura para mayores de 18 años. Es gratuito, presencial y con cupo limitado. Requiere conocimientos básicos.
Dos mil niños celebran con la Maratón Infantil el 60° Aniversario de la Educación Privada en la provincia, promoviendo la actividad física y trabajo en equipo
La Ciudad de Mendoza habilitó un trámite excepcional para acompañar a instituciones que trabajan con discapacidad y atraviesan dificultades económicas.
La actividad musical organizada por Ciudad de Mendoza, se realizará los sábados de septiembre, al mediodía, incluido el primer sábado de octubre.
En el Día del Maestro, San Juan destaca el Libro Histórico del Año Sarmientino, una obra única que preserva el legado del prócer nacido en esta provincia.
En San Francisco, el gobernador Claudio Poggi entregó el Mérito Docente 2025 y reafirmó que la educación es el eje central de su gestión en San Luis.
El concurso invita a personas mayores de 60 años a compartir sus platos tradicionales y transmitir su legado cultural. La receta ganadora representará a Godoy Cruz en la instancia provincial
La Ciudad de San Juan informó cómo será la prestación de los servicios municipales este 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
El Granate, sin ser más que Independiente Rivadavia, se quedó con los 3 puntos al vencerlo por uno a cero, Centurión evitó que Lanús ampliara la diferencia.
Dos mil niños celebran con la Maratón Infantil el 60° Aniversario de la Educación Privada en la provincia, promoviendo la actividad física y trabajo en equipo
Empató sin goles con Barracas Central, en la próxima fecha volverá a jugar en el Feliciano Gambarte, esta vez frente a Instituto, dirigido por el Gato Oldrá.